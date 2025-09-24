Alejandro Tabilo vive días intensos en la gira asiática. Desde el Challenger de Guangzhou hasta su coronación en Chengdú, el chileno encadenó nada menos que 12 partidos en apenas 15 días

Lo que para muchos parecía una señal clara de que debía parar y recuperar energías, terminó siendo todo lo contrario, ya que el zurdo sigue firme en competencia y ahora apunta al ATP 500 de Tokio.

Tabilo lleva dos semanas a toda máquina

Después de tomarse una pausa post US Open, Tabilo reapareció el 9 de septiembre en Guangzhou. Allí llegó hasta la final, acumulando cinco partidos en seis días.

Y lejos de bajar las revoluciones, dos días después ya estaba disputando la qualy del ATP 500 de Chengdú, torneo que acabó levantando tras derrotar al top 10 Lorenzo Musetti en la final del 23 de septiembre.

Fueron siete partidos más, redondeando un maratón de encuentros que dejó a todos con la boca abierta.

Alejandro Tabilo celebra en el ATP 250 de Chengdú (Foto: Chengdú Open).

Ahora se viene Tokio y luego Shanghái

Aunque muchos especularon que podría bajarse de Tokio, la motivación de Tabilo parece más fuerte que el cansancio.

El chileno ya está confirmado en la capital japonesa, donde debutará el jueves 25 de septiembre ante el belga Zizou Bergs.

Y como si fuera poco, su calendario sigue cargado. Tras Tokio, Jano ya está anotado para disputar la qualy del Masters 1000 de Shanghái, que parte el 1 de octubre.

