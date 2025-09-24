Alejandro Tabilo está viviendo un presente soñado. El chileno viene de alcanzar la final del Challenger de Guangzhou y, sin descanso, se coronó campeón en el ATP 250 de Chengdú derrotando nada menos que a un Top 10 como Lorenzo Musetti.

Ese triunfo lo catapultó del puesto 112° al 70° del mundo. Ahora, el calendario lo lleva a Japón, donde en primera ronda del ATP 500 de Tokio tendrá que enfrentar a un viejo conocido, el belga Zizou Bergs.

ver también Tabilo justifica no jugar Copa Davis tras ser campeón en China: “La mejor decisión”

Un rival con pasado polémico en Chile

El cruce entre Tabilo y Bergs no solo tiene antecedentes en cancha (ya se enfrentaron en Roland Garros 2023 con triunfo para el belga en cuatro sets), sino también un capítulo que todavía escuece en el tenis chileno.

Bergs se hizo famoso en nuestro país tras la polémica en la Copa Davis contra Chile. En medio de su partido ante Cristian Garin, le propinó un golpe, pero sin sanción del juez, que lo consideró accidental.

Zizou Bergs golpea a Cristian Garin.

Ante la decisión, Garin decidió no continuar, lo que derivó en que Bélgica ganara el encuentro y terminara eliminando a Chile.

Publicidad

Publicidad

Ahora el belga volverá a cruzarse con un chileno, esta vez con un Tabilo que llega en su mejor momento.

ver también El consejo del Chino Ríos que impulsa a Tabilo tras su triunfo en Chengdú: “Desde que lo conocí, me decía…”

¿A qué hora juega Tabilo vs. Bergs en Tokio?

El estreno de Alejandro Tabilo en el ATP 500 de Tokio está programado para este jueves 25 de septiembre a las 02:45 horas de Chile, debido a la diferencia horaria con Japón.

¿Dónde ver el partido en vivo?

El partido será transmitido por ESPN y también estará disponible vía streaming en Disney+, para quienes se animen a trasnochar y ver el debut del chileno en tierras japonesas.

Publicidad