Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs en el ATP 500 de Tokio? Hora y dónde ver en vivo

Tras consagrarse en Chengdú, Alejandro Tabilo vuelve a la cancha y esta vez debutará en el ATP 500 de Tokio frente al belga Zizou Bergs, en un duelo con historia.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo y Zizou Bergs
© Getty ImagesAlejandro Tabilo y Zizou Bergs

Alejandro Tabilo está viviendo un presente soñado. El chileno viene de alcanzar la final del Challenger de Guangzhou y, sin descanso, se coronó campeón en el ATP 250 de Chengdú derrotando nada menos que a un Top 10 como Lorenzo Musetti.

Ese triunfo lo catapultó del puesto 112° al 70° del mundo. Ahora, el calendario lo lleva a Japón, donde en primera ronda del ATP 500 de Tokio tendrá que enfrentar a un viejo conocido, el belga Zizou Bergs.

Tabilo justifica no jugar Copa Davis tras ser campeón en China: “La mejor decisión”

ver también

Tabilo justifica no jugar Copa Davis tras ser campeón en China: “La mejor decisión”

Un rival con pasado polémico en Chile

El cruce entre Tabilo y Bergs no solo tiene antecedentes en cancha (ya se enfrentaron en Roland Garros 2023 con triunfo para el belga en cuatro sets), sino también un capítulo que todavía escuece en el tenis chileno.

Bergs se hizo famoso en nuestro país tras la polémica en la Copa Davis contra Chile. En medio de su partido ante Cristian Garin, le propinó un golpe, pero sin sanción del juez, que lo consideró accidental.

Zizou Bergs golpea a Cristian Garin.

Zizou Bergs golpea a Cristian Garin.

Ante la decisión, Garin decidió no continuar, lo que derivó en que Bélgica ganara el encuentro y terminara eliminando a Chile.

Publicidad

Ahora el belga volverá a cruzarse con un chileno, esta vez con un Tabilo que llega en su mejor momento.

El consejo del Chino Ríos que impulsa a Tabilo tras su triunfo en Chengdú: “Desde que lo conocí, me decía…”

ver también

El consejo del Chino Ríos que impulsa a Tabilo tras su triunfo en Chengdú: “Desde que lo conocí, me decía…”

¿A qué hora juega Tabilo vs. Bergs en Tokio?

El estreno de Alejandro Tabilo en el ATP 500 de Tokio está programado para este jueves 25 de septiembre a las 02:45 horas de Chile, debido a la diferencia horaria con Japón.

¿Dónde ver el partido en vivo?

El partido será transmitido por ESPN y también estará disponible vía streaming en Disney+, para quienes se animen a trasnochar y ver el debut del chileno en tierras japonesas.

Publicidad
Lee también
El dato que preocupa a horas del debut de Tabilo en el ATP 500 de Tokio
Tenis

El dato que preocupa a horas del debut de Tabilo en el ATP 500 de Tokio

Gago goza en octavos de Tokio: "Shanghai me dio mucha confianza"
Redsport

Gago goza en octavos de Tokio: "Shanghai me dio mucha confianza"

Con Marcelo Díaz: la U viajó para jugar contra Alianza Lima
U de Chile

Con Marcelo Díaz: la U viajó para jugar contra Alianza Lima

Potencia duda que Alexis y Chile clasifiquen al Mundial 2030
Selección Chilena

Potencia duda que Alexis y Chile clasifiquen al Mundial 2030

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo