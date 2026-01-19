Para muchos, el mejor de todos los tiempos. Lo cierto es que Roger Federer es palabra autorizada en el tenis y su estatus de leyenda le da pie para hablar de cualquier jugador.

Fue así que el suizo sorprendió desde Australia, donde se juega el primer Grand Slam del año. Ahí ha participado de distintas actividades y hasta se dio el tiempo de jugar frente al público.

Pero una de las noticias más llamativas fue a la hora de una declaración de “Su Majestad” en relación al tenis chileno. Es ahí donde aparece la figura de Fernando González, a quien derrotó en la final de Australia en 2007.

Federer le grita al mundo su devoción por Fernando González

Roger Federer no dudó en elogiar la figura de Fernando González desde el Australian Open. A la hora de recordar a los mejores del tenis, el suizo sacó a relucir el nombre del chileno.

“Para mí, la de Fernando González es una de las mejores derechas en la historia del tenis”, recordó Federer, poniendo al chileno por sobre otros compatriotas como Marcelo Ríos y Nicolás Massú.

Y el Bombardero de la Reina lo recuerda con cariño también al ex número uno del mundo. En anteriores dicho a Sabor a Gol, Feña dijo que “a Roger lo conozco desde los 12, 13 años, y a esa edad era malo. Me acuerdo que en un torneo menores de 14, cuando yo era el mejor del mundo en esa categoría, Federer no era de los buenos”.

“Además que era un año menor, que a esa edad se nota mucho. Se me acercó y me hacía preguntas. Agarré muy buena onda con él y andábamos juntos para todos lados”, cerró.

