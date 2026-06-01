El ex defensor comentó el presente que atraviesan los albos y señaló que se debe al buen trabajo del entrenador argentino.

El sólido y solitario líder de la Liga de Primera es Colo Colo, que suma cinco victorias consecutivas y se escapó en la parta alta de la tabla de posiciones tras vencer a Deportes La Serena.

Los albos superaron en un duelo muy entretenido a los papayeros, que finalmente acabó con un 4-2 para el puntero, que tiene 10 puntos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores.

Uno de los artífices del momento de Colo Colo es Fernando Ortiz, entrenador que ahora cuenta elogios y olvida las críticas que recibió en 2025, y también en el inicio de la temporada.

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Gonzalo Jara alaba a Fernando Ortiz en Colo Colo

Uno de los que analizó el presente de Colo Colo es Gonzalo Jara, quien aprovechó de alabar al Tano Ortiz, debido al buen momento que atraviesa su equipo en la Liga de Primera.

“He valorado mucho lo que hace Ortiz. Quizás no es del gusto del hincha de Colo Colo, pero sí tiene mucho valor“, dijo el ex defensor de la selección chilena en TNT Sports.

Fernando Ortiz recibe elogios en Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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Luego, el bicampeón de América se explayó: “ha mejorado individualmente a muchos jugadores. Armó la línea de 4 completa, sostuvo a Villagra, después a Rojas, Ulloa y dentro de eso fue encontrando el equipo”.

Colo Colo ahora se concentrará en la Copa de la Liga, donde visita a Huachipato en busca de un milagro para clasificar a semifinales.

En síntesis

Colo Colo venció 4-2 a Deportes La Serena y sumó cinco victorias consecutivas .

venció 4-2 a Deportes La Serena y sumó . El entrenador Fernando Ortiz lidera al equipo con 10 puntos de ventaja en la tabla.

lidera al equipo con en la tabla. El exdefensor Gonzalo Jara analizó el triunfo del puntero en TNT Sports.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera