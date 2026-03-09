Este jugador de 20 años nacido en Miami que ha tenido un gran comienzo en la Primera B alucinaba con la magia de Ronaldinho cuando era más pequeño. También con la calidad goleadora de Humberto Suazo, quien por esas cosas que tiene la vida y el fútbol hoy es su director técnico.

Las referencias son para Fabián Pastenes, quien ya suma dos goles en el cuadro Canario por la división de plata en el fútbol chileno. El segundo que anotó fue con una definición de mucha calidad: primero, buscó el espacio para encontrar el pase de Sergio Vergara.

Luego, tuvo la claridad suficiente para definir con un picotón sobre el portero Cristian Campestrini en el 1-1 frente a los Piducanos en otro partido polémico que viven los sanluisinos. “Hay goles y rojas mal cobradas. Offsides. Falta el VAR”, le dijo Pastenes a RedGol.

Fabián Pastenes definió así ante el experimentado portero Campestrini. (Foto: San Luis de Quillota).

“Nico Peranic lo dijo muy bien. Son errores humanos, pero el VAR les puede ayudar a los árbitros. No se pueden cometer esos fallos en cada partido. Hace falta el VAR”, insistió el “21” del cuadro amarillo. Un futbolista que supo pasar por la academia del Inter Miami, el equipo donde milita el argentino Lionel Messi.

Cuéntenos de su vida familiar en Miami…

Vengo de Estados Unidos con mi familia, que vive allá. Vivo en Chile con mi hermana mayor. Acá jugando en casa se siente muy diferente que ser visita. La gente me da confianza y el cariño que me tiene me hace jugar mejor.

Fabián Pastenes en acción durante su vida en Miami. (Foto: Instagram).

¿Tuviste problemas con el idioma?

Antes no hablaba mucho español, pero ahora tengo que hacerlo. Mis compañeros me preguntan las diferencias y siempre digo que acá es más como meter, el equipo que mete más va a ganar. Allá es más técnica, primer toque y movimientos.

Fabián Pastenes, el nacido en Miami que admira a Ronaldinho y destaca en la Primera B

Fabián Pastenes todavía recuerda esas tardes en Miami cuando miraba videos de Ronaldinho para intentar imitarlo, varios años antes de su desembarco en la Primera B del fútbol chileno. “Siempre lo miraba”, dijo el jugador en la entrevista que le concedió a Paulo Flores.

Ronaldinho es el ídolo de Fabián Pastenes. (Buda Mendes/Getty Images).

“Mis compañeros me dicen que tengo que cortarme el pelo, pero yo les digo que así me conocen todos. No puedo”, dijo el Fabi Pastenes con una risa incipiente. Sabe que su look le da cierto parecido al icónico crack brasileño que todavía maravilla a los fanáticos en partidos amistosos.

¿Y qué significa para ti ser dirigido por el Chupete Suazo?

Cuando chico jugaba con el número 26 por el Chupete. Siempre muy orgulloso de poder trabajar con él, aprender día a día cosas que uno no ve en la cancha, pero él si las ve.

