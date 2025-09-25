Universidad de Chile confirmó la formación para el trascendental partido contra Alianza Lima, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras el empate sin goles en Perú, los azules quieren sacar pasajes a semifinales en Coquimbo.

A poco menos de una hora del duelo, el entrenador Gustavo Álvarez confirmó la formación del Chuncho con un sólo cambio, obligado por lesión.

La U formará con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra al ataque.

La U mueve poco el naipe y por obligación

Así las cosas, la U repetirá el mismo equipo de la ida contra Alianza y de la Supercopa frente a Colo Colo… a excepción del Bigote Rodríguez, que entra por el lesionado Marcelo Díaz. Carepato es la única “baja”, tocado en los azules.

Formación confirmada de la U contra Alianza.

Cabe recordar que tanto Lucas Di Yorio y Nicolás Ramírez vuelven a estar disponibles en el Chuncho tras superar las respectivas dolencias que los dejaron fuera de la ida y de la Supercopa.

En la banca estarán Cristopher Toselli; Ignacio Tapia, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Israel Poblete, Leandro Fernández, David Retamal, Felipe Salomoni, Lucas Di Yorio, Marcelo Díaz, Antonio Díaz y Rodrigo Contreras.

El duelo entre la U y Alianza Lima está programado para este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. El ganador se mete en las semifinales de la Copa Sudamericana.