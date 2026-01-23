Sigue la acción en LaLiga y esta vez será el turno del duelo entre Levante y Elche, válido por la fecha 21 de la temporada 2026, en el Estadio Ciutat de València.

El cuadro Franjiverde llega golpeado tras caer 2-0 ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu, resultado que lo mantiene en el puesto 19 y en zona de descenso. Mientras que Elche, logró un empate ante el Sevilla, instalándose en la octava posición y mantiene viva la ilusión de clasificar a la Conference League.

¿Dónde ver al Levante vs. Elche por LaLiga?

El enfrentamiento entre Levante vs. Elche por la fecha 21 de la Liga de España se juega este viernes 23 de enero a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Ciutat de Valencia.

El duelo entre Azulegranas y Franjiverdes será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

ver también “Me decía todo”: Lucas Cepeda apunta a Fernando Felicevich por su ansiedad de salir de Colo Colo

Lucas Cepeda se va de Colo Colo y llega al Elche

Durante meses se habló de una posible salida del delantero, con sondeos desde Brasil, Argentina e Italia, aunque en Blanco y Negro siempre descartaron ofertas formales.

En 2025, Colo Colo aspiraba a recibir US$5 millones por Cepeda, cifra que nunca se acercó a las propuestas reales, lo que llevó al jugador a presionar por partir en 2026.

Publicidad

Publicidad

Pese a rumores desde Grecia, la única oferta concreta que llegó a la mesa fue la de Elche, operación que finalmente recibió el respaldo unánime del directorio albo.