Escandaloso River Plate y Real Madrid en Mundial de Clubes juvenil: Más de 709 mil reproducciones

El encuentro que es válido por el Mundial de Clubes Sub 18 que se disputa en España terminó con escenas lamentables que dan la vuelta al mundo.

Por Miguel Gutiérrez

Una escena que ha alcanzado más de 709 mil reproducciones en redes sociales.
Una escena que ha alcanzado más de 709 mil reproducciones en redes sociales.

Un adiós que roza entre el escándalo y la vergüenza. River Plate y Real Madrid se enfrentaron por el Mundial de Clubes Sub 18, el que terminó con varias polémicas que dan la vuelta al mundo.

El duelo, válido por la semifinal de la cita juvenil que se disputa durante estos días en España, terminó con la victoria merengue por 2-0, válido por los cuartos de final.

Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos tuvo como protagonistas a los argentinos, quienes recurrieron a la “pierna fuerte”, pero más sobre la mala intención que terminó con tres expulsados y escenas lamentables.

Patadas, pisotones y amenazas tras River Plate y Real Madrid Sub 18

Pero el encuentro de los cuartos de final del Mundial de Clubes Sub 18 entre River Plate y Real Madrid dejó escenas que han dado la vuelta las redes sociales, y de hecho el resumen tiene más de 709 mil reproducciones.

Durante el partido, se pudieron ver patadas en la cara, pisotones y constantes roces que quedaron en evidencia durante la transmisión oficial, con las reacciones hasta de quienes relataban que cuestionaban cada una de las acciones de los jugadores jóvenes trasandinos.

Pero lo peor vendría una vez consumado el resultado, que fue favorable para el Real Madrid sobre el Millonario. Los jugadores argentinos se fueron encima de los árbitros e incluso los rivales para comenzar una pelea.

Eso si, los madrileños no cayeron ante la provocación, ni mucho menos los jueces, quienes aguantaron estoicos ante las provocaciones de River Plate al perder el encuentro ante los merengues.

Con escándalo, el cuadro argentino se despide del Mundial de Clubes Juvenil mientras Real Madrid enfrentará al Palmeiras por el pasaje a la gran final. En tanto, Barcelona jugará ante Racing Club para llegar al último partido.

