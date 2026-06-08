Arturo Vidal siempre levanta polvo al hablar de algún tema y esta vez lo hizo al referirse a Nicolás Córdova. Esta situación fue comentada por alguien que lo conoce bien como Gonzalo Jara.

El King fue consultado por el presente de Chile luego de la derrota ante Portugal. “Mientras no haya un entrenador no vuelvo a hablar de la selección. Lo que pasó ayer ojalá no vuelva a pasar más“, indicó el de San Joaquín después de la caída de Colo Colo ante Huachipato.

La postura de Gonzalo Jara

Los dichos de Arturo Vidal fueron interpretados como un claro ninguneo al trabajo de Nicolás Córdova, quien por ahora es el entrenador interino de La Roja. Las palabras del bicampeón de América no le cayeron bien a muchos. Gonzalo Jara habló al respecto.

“Yo creo que cada uno tiene su opinión, yo para nada estoy de acuerdo con las palabras de Arturo, pero lo que sí me habría encantado que hubiésemos tenido entrenador ya definido. Si es Nicolás Córdova o si hubiese sido otro, me hubiese encantado para aprovechar realmente este tipo de partidos con un entrenador ya definido”, indicó Jara en Radio ADN.

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Si bien Jarita explicó que no del lado del King en su postura contra Córdova, sí aseguró que no le hace bien a La Roja el no tener listo al entrenador definitivo de la selección chilena. El campeón con Colo Colo y la U remarcó que a Vidal no le genera buenas sensaciones el DT interino de La Roja.

“No le debe gustar Nicolás Córdova. No sé si el trabajo, pero no le debe gustar como entrenador. Creo que por eso lo dice, pero creo yo, para mí, y lo dije hace mucho tiempo, para mí es perder tiempo. Creo que el jugador de fútbol estando en la selección, en un club, mientras se logra este interinato, creo que no sé si está relajado, pero para mí no siente que hay un líder“, cerró Jara.

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El interinato de Nicolás Córdova sigue generando opiniones divididas. Imagen: Photosport

La selección chilena volverá a la cancha este martes 9 de junio, donde los nacionales se medirán a República Democrática del Congo a las 12:00 horas de Chile. Este duelo se jugará en Francia y sin público debido a motivos de seguridad sanitaria.