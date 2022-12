El legendario jugador japonés Yuto Nagatomo se refirió a lo que será el cruce ante el equipo comandado por Luka Modric para disputarse un cupo en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Eso sí, envió una peculiar arenga a sus compañeros: "si tenemos miedo no podremos hacer nada".

Nagatomo le suplica a Japón que no jueguen con miedo ante Croacia en octavos del Mundial

Este lunes 5 de noviembre el Mundial de Qatar 2022 sigue con su tercera jornada de octavos de final, y el primer partido a disputarse será el de Japón ante Croacia. Desde las 12:00 horas jugarán los nipones ante el equipo que comanda Luka Modric en el Estadio Al Janoub, y obviamente el elenco que viene de ser subcampeón en Rusia 2018 es favorito. Algo que en la previa el histórico Yuto Nagatomo le suplica a sus compañeros no les genere miedo.

Con 36 años, el defensor ex Inter de Milán hace historia jugando la Copa del Mundo de la FIFA en Medio Oriente, y en la previa del partido quiso enviarle un mensaje a sus compañeros. Ya que les pidió que ignoren la chapa de favorito que tienen los rivales para que eso no afecte a sus herramientas. Todo con una particular arenga.

"Si tienen miedo durante la batalla no podrán usar las armas ni las técnicas"

"Antes de entrar en batalla preparan sus armas y tratan de mejorar su técnica. Pero si tienen miedo durante la batalla no podrán usar ni las armas ni las técnicas adecuadamente", fue la peculiar arenga que envió en conferencia de prensa el experimentado zaguero que hoy milita en el F. C. Tokyo de la J1 League.

Es más, Nagatomo se fue en la profunda y señala que el espíritu de los guerreros japoneses puede ponerse a prueba también en el deporte. "Es igual que el fútbol. Las tácticas y la técnica es importante. No importa lo que hayamos mejorado. El caso es que si tenemos miedo no podremos hacer nada".

Por eso, en la previa del importantísimo choque por la cita planetaria, el ex Galtasaray y Olympique de Marsella destaca que cumple un rol vital la fortaleza mental.

"La primera condición es tener coraje, ser atrevidos. Con eso podremos rentabilizar todo lo que hemos entrenado en estos cuatro años", concluyó.

Así, todo se definirá a las 12:00 horas de este lunes 5 de diciembre. Japón y Croacia se enfrentan por los octavos de final y solo uno se llevará el ticket a los cuartos.