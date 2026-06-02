Croacia en la Copa del Mundo 2026: análisis, cuotas y pronósticos

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Croacia en el Mundial 2026: panorama y expectativas

A pesar de contar con una población inferior a los cuatro millones de habitantes, Croacia alcanzó las semifinales en tres de sus seis participaciones en el torneo. El equipo encara la competición defendiendo el tercer lugar obtenido en Qatar y tras dominar el Grupo L de las eliminatorias europeas con 22 puntos. Las casas de apuestas sitúan al equipo lejos del grupo de favoritos absolutos, igualando sus opciones con selecciones como Suiza o el local México.

El análisis táctico revela un bloque que mantiene el control a través de sus mediocampistas veteranos, aunque la edad de sus referentes plantea dudas sobre su capacidad física. Los pronósticos estadísticos sugieren un camino complejo hacia las rondas finales. La presencia de Inglaterra en su misma zona obliga al plantel a buscar resultados precisos desde el debut.

Nuestro veredicto sobre Croacia

Los datos sugieren que el camino del equipo balcánico podría terminar en los octavos de final. Si el cuadro avanza como segundo del Grupo L detrás de Inglaterra, un posible cruce ante Colombia en dieciseisavos de final asoma como el primer gran obstáculo. Un triunfo en esa instancia proyectaría un duelo contra España, un rival que exige un desgaste físico que el mediocampo podría resentir.

La cuota para la eliminación del equipo en la ronda de los 16 mejores ofrece valor considerando la edad de sus referentes. Joško Gvardiol y Josip Stanišić aportan solidez defensiva, pero la dependencia de transiciones rápidas sin la intensidad de presión de torneos anteriores limita la capacidad del equipo para someter a rivales de posesión larga.

El Mundial 2026 para Croacia: proyecciones y probabilidades

Probabilidades por fase

Fase a alcanzar Probabilidad proyectada Campeón 0.2% Final 0.9% Semifinal 3.7% Cuartos de final (5.50 en Melbet) 11.3% Octavos de final 39.0% Dieciseisavos de final 82.1%

Proyección en el grupo

Posición final Probabilidad proyectada Ganador del grupo 13.1% Clasificación 82.1% Eliminación 17.9%

El análisis estadístico otorga a la plantilla altas probabilidades de superar la primera ronda, asegurando al menos los dieciseisavos de final. Sin embargo, las opciones de liderar su zona caen drásticamente frente a la presencia de la escuadra inglesa. Las proyecciones indican que una clasificación a cuartos de final representa un desafío estadísticamente improbable bajo el formato actual.

Croacia en la Copa del Mundo: análisis y previa

El cuadro europeo llega a Norteamérica compartiendo el Grupo L con Inglaterra, Ghana y Panamá. El choque ante los británicos en el primer partido definirá probablemente el primer puesto. La estructura defensiva sostiene las aspiraciones del plantel. Durante las eliminatorias, el equipo concedió apenas cuatro goles en ocho partidos.

El empate sin goles como visitante ante República Checa reflejó esta solidez, limitando al rival a un 0.70 de goles esperados en contra (xGA). En el aspecto ofensivo, la victoria por 5-1 en Osijek ante el mismo rival demostró capacidad de daño frente a bloques estructurados. En ese encuentro el equipo generó 3.62 goles esperados (xG).

La zaga central, comandada por Joško Gvardiol, permite adelantar líneas sin exponer a los volantes. El equipo depende en gran medida de la generación por las bandas. Ivan Perišić lideró las eliminatorias de la UEFA con 10 grandes ocasiones creadas y 4.1 asistencias esperadas (xA). Si los oponentes bloquean las proyecciones exteriores, el ataque tiende a centralizarse.

Cómo juega Croacia

Zlatko Dalić estructura al equipo bajo un esquema 4-2-3-1 o 4-3-3, ubicando siempre a un creador en la base de la salida. El mediocampista central desciende entre los defensas para recibir el balón y superar la primera línea de presión rival. En la fase ofensiva, Andrej Kramarić y Ante Budimir fijan a los centrales oponentes, permitiendo la llegada de volantes de segunda línea.

Durante el torneo de 2022, el equipo registró 59 recuperaciones en el último tercio del campo, liderando esta métrica de presión alta. Cuatro años después, la edad del bloque ofensivo obliga a replantear esa intensidad. Ahora, el equipo prioriza un bloque medio que cierra carriles interiores y fuerza al rival a jugar por fuera.

Jugador clave: Luka Modrić

Luka Modrić, mediocampista del AC Milan, disputa el torneo con 40 años, manteniendo su rol de organizador principal. Funciona como la principal válvula de escape del equipo ante presiones altas. El jugador utiliza su visión periférica para conectar pases que rompen líneas defensivas.

Durante la temporada en la Serie A, demostró que su precisión técnica compensa la natural disminución de su velocidad. Si el capitán sufre una lesión o requiere descanso, el equipo pierde su principal herramienta para controlar el ritmo del partido. Sin él, la posesión se vuelve más directa y el mediocampo cede terreno rápidamente.

Cómo clasificó Croacia

La selección aseguró su boleto al torneo tras sumar 22 de los 24 puntos posibles en el Grupo L de la UEFA. El plantel transformó una zona competitiva en un trámite, dominando a República Checa y Montenegro desde las primeras jornadas. El punto de inflexión ocurrió en Osijek con la victoria por 5-1 sobre el cuadro checo.

El equipo registró 26 goles a favor y cerró cinco encuentros con la portería en cero. La clasificación matemática se concretó con una fecha de anticipación tras derrotar 3-1 a Islas Feroe. El rendimiento ofensivo promedió 3.25 goles por partido.

Croacia en el último mundial

El equipo finalizó en el tercer lugar del torneo disputado en Qatar, tras caer por 3-0 ante Argentina en semifinales. La campaña destacó por la resistencia física del plantel, superando a Japón y Brasil mediante definiciones por penales en las fases previas.

2022: Tercer lugar

2018: Subcampeón

2014: Fase de grupos

2006: Fase de grupos

2002: Fase de grupos

1998: Tercer lugar

La capacidad de gestionar los tiempos en partidos de eliminación directa desarrollada en Qatar será fundamental para enfrentar a selecciones de mayor despliegue físico como Colombia o España en Norteamérica.

Entrenador de Croacia: perfil y enfoque

Zlatko Dalić asumió el cargo en octubre de 2017 y construyó la etapa más exitosa en la historia del combinado nacional. El técnico impone un liderazgo pragmático que prioriza la retención del balón y el orden defensivo por sobre la vistosidad ofensiva. Su gestión destaca por administrar vestuarios con figuras consolidadas.

Dalić adapta sus planteamientos según el rival, utilizando la posesión como una herramienta defensiva cuando enfrenta a equipos superiores. Su experiencia en definiciones por penales y manejo de tiempos extra condiciona directamente la estrategia del equipo para los duelos de eliminación directa en este torneo.

Croacia: Perfil del equipo

Los datos principales de Croacia de cara a la competición internacional.

Entrenador Apodo Ranking Global Mejor resultado Participaciones Zlatko Dalić Vatreni (Los Fogueados) 11° Subcampeón (2018) 7

Convocatoria de Croacia

JUGADOR CLUB POSICIÓN Livaković Dinamo Zagreb Arquero Kotarski Copenhagen Arquero Pandur Hull City Arquero Gvardiol Manchester City Defensa Ćaleta-Car Real Sociedad Defensa Šutalo Ajax Defensa Stanišić Bayern Munich Defensa Marin Pongračić Fiorentina Defensa Martin Erlić Midtjylland Defensa Luka Vušković Hamburgo Defensa Luka Modrić Milan Mediocampista Mateo Kovačić Manchester City Mediocampista Mario Pašalić Atalanta Mediocampista Nikola Vlašić Torino Mediocampista Luka Sučić Real Sociedad Mediocampista Martin Baturina Como Mediocampista Kristijan Jakić Augsburg Mediocampista Petar Sučić Inter Mediocampista Nikola Moro Bologna Mediocampista Toni Fruk Rijeka Mediocampista Ivan Perišić PSV Delantero Andrej Kramarić Hoffenheim Delantero Ante Budimir Osasuna Delantero Marco Pašalić Orlando City Delantero Petar Musa Dallas Delantero Igor Matanović Friburgo Delantero

Reflexiones finales sobre Croacia

El plantel enfrenta el torneo con una mezcla de jóvenes talentos en defensa y veteranos en la zona de creación. Las opciones de avanzar en el cuadro dependen de la salud física de sus mediocampistas y de la solidez de una zaga liderada por Joško Gvardiol. Un cruce en octavos de final ante un rival de transiciones rápidas exigiría un repliegue constante. El partido inaugural frente a Inglaterra determinará si el equipo asegura una ruta favorable o enfrenta un cuadro de eliminación directa adverso desde el inicio.

Preguntas frecuentes: Apuestas a Croacia del Mundial 2026

¿Cuáles son las probabilidades de Croacia de ganar su grupo en el Mundial 2026? Las proyecciones estadísticas le otorgan un 13.1% de opciones de terminar en el primer lugar del Grupo L.

¿Hasta qué fase llegará Croacia según los pronósticos? Los datos indican que el equipo tiene un 39.0% de probabilidades de alcanzar los octavos de final.

¿Quién es el máximo goleador en la convocatoria de Croacia? Ivan Perišić lidera la lista actual con 38 goles anotados por la selección nacional.