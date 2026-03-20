Este viernes se dio inicio oficial a la Copa de la Liga, el nuevo torneo de la ANFP que debuta con el partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena por la fecha 1 del grupo D.

Se trata de un duelo clave para los azules, que cuentan con Fernando Gago como nuevo DT, y que dejó una importante cantidad de reacciones tras el momentáneo 1-2 que tiene a los papayeros como ganadores.

ver también Minuto a minuto: U de Chile y La Serena inauguran la Copa de la Liga con goles

Si bien la U buscó imponer su juego, no logró convencer en varios pasajes del encuentro. Es en este contexto, donde uno de los focos principales de las críticas de los hinchas fue el rendimiento de Marcelo Morales, quien no logró consolidarse en la primera mitad y generó molestia en la parcialidad azul.

Marcelo Morales el principal aputando por los hinchas de la U

El lateral fue apuntado principalmente por sus imprecisiones en los centros y dificultades en la salida, lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales.

En X (ex Twitter), varios hinchas expresaron su descontento con su desempeño, cuestionando su nivel en este arranque de temporada. “Morales mostrándole a Gago por qué debe ser banca hasta diciembre” fue uno de los comentarios más suaves que recibió el jugador azul.

A este se sumaron otras críticas como: “Poblete y Morales los primeros cortados” y “Lo de Morales ya es mucho, todos los pases malos. ¿Y así quieren sacar a Salomoni? Estamos mal así”.

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Morales suma duras crítcas en el duelo ante Deportes La Serena. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Pese a los cuestionamientos, el segundo tiempo aparece como una oportunidad clave para Morales de revertir su imagen tanto con los hinchas como con el nuevo DT, Fernando Gago, presente a esta hora en el Estadio Nacional.

Los comentarios en contra de Marcelo Morales:

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En resumen

Universidad de Chile pierde 1-2 al termino del primer tiempo ante Deportes La Serena en su debut por la Copa de la Liga.

en su debut por la Copa de la Liga. Marcelo Morales es el principal apuntado por los hinchas tras un bajo primer tiempo.

por los hinchas tras un bajo primer tiempo. Las redes sociales estallan con críticas, cuestionando su nivel y titularidad.

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