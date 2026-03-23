Universidad de Chile presentó esta jornada a Fernando Gago como su nuevo entrenador, donde pudo explicar el plan deportivo que tiene para levantar a los azules tras el mal paso de Francisco Meneghini.

En ese sentido, el entrenador se encontró con un plantel con una lista de lesionados, además de alejado de los puestos de la pelea por el título en la Liga de Primera 2026, que es el gran objetivo del año.

Por lo mismo, ya se había hablado que al aceptar la oferta de los azules pidió refuerzos en los extremos, lo que estaba avanzado para la mita de temporada cuando se abre el libro de pases.

Fue el momento en que Gago se acordó de sus tiempos como jugador y salió de inmediato al cruce de la pregunta, dejando en claro que jamás habló de refuerzos ni de nombres.

Fernando Gago para en seco los rumores en la U. Foto: Diego Martin/Photosport

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Gago todavía no piensa en refuerzos para la U

Fue en Cooperativa donde adelantaron en la llegada de Fernando Gago que había pedido con urgencia dos extremos, de manera de potenciar el equipo, por lo que la U haría espacio para poder traer algún extranjero.

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Algo que el técnico de Universidad de Chile aprovechó para desmentir de forma categórica, poniendo sobre la mesa que hizo un análisis, pero que lleva tres entrenamientos a cargo del equipo.

“No he hablado de refuerzos con nadie, obviamente el análisis para pedir un jugador primero tengo que ver los jugadores que hay acá y luego haremos análisis de lo que se necesita como cuerpo técnico para hablar con Manuel para reforzar”, explicó.

En ese sentido, por ahora Gago no tiene en su corto objetivo comenzar a delinear nombres para potenciar, lo que puede cambiar con el correr de los días, alejándose de los voladores de luces.

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