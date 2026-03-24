Los ojos del fútbol chileno estarán hoy puestos sobre los hombros del técnico Fernando Gago, quien se estrenará como el nuevo entrenador de Universidad de Chile.

Será en el duelo ante Unión La Calera, por la segunda fecha del grupo D de la Copa de La Liga 2026, que se jugará en el Estadio Nacional, donde los hinchas quieren ver pinceladas del estilo del argentino.

En ese sentido, Juan Cristóbal Guarello golpeó la mesa, asegurando que más que ver látigo o que el DT sea estricto con los jugadores, debe convencerlos de su juego.

Por lo mismo, deja en claro que en estos días el argentino tiene sólo una tarea con el camarín bullanguero y que, en eso, debe mostrar que es protagonista con su estilo.

Fernando Gago quiere imponer su estilo en la U. Foto: U de Chile.

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Guarello pide que Gago demuestre conocimiento en la U

Fue en el programa “La Hora de King Kong” donde Guarello le explicó a Gago lo que se enfrenta con la U: “El entrenador no se puede imponer simplemente desde la disciplina, porque dicen que Gago es muy jodido con los horarios, con el peso de los jugadores, que los pesa al principio y al final de la semana”.

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“Porque un entrenador que dice vamos a entrenar a las 7 de la mañana, deben tener el pelo corto, la camisa dentro del pantalón, eso lo puede hacer cualquiera, pero demostrar conocimiento eso no lo hace cualquiera”, lanzó.

“¿Cómo respeta un jugador a su entrenador? Desde el conocimiento. Si demuestra que sabe, que agarre al jugador y le diga ‘tu estas jugando 5 puntos yo voy hacer que juegues 6.5’, ‘te estas parando mal’, ‘te voy a explicar jugadas’, cuando un entrenado demuestra conocimiento el jugador lo respeta y se adapta”, profundiza.

Por lo mismo, lo hace marcar diferencias del personaje que se ha construido en torno a Fernando Gago, para pasar a ser un verdadero líder dentro del camarín de Universidad de Chile.

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Fernando Gago tiene una gran tarea con la U. Foto: U de Chile.

“Tiene que ver con Paqui, porque trabaja bien, ok. Pero puede llegar con los videos, tecnología, un cuerpo técnico multidisciplinario, llegar temprano, andar con corbata, hablar educadamente, pero todo eso no sirve de nada cuando tiene que planificar no sabe como para a Jeison Vargas y no lo conoce, eso es todo”, ejemplificó..

“Los videos, los latigazos, todo eso importante, pero le importa más que el técnico lo haga mejor jugador y esa es la tarea de Fago, hacerlos mejores jugadores”, finalizó.

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