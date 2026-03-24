U. de Chile empieza su nueva era de la mano de Fernando Gago. Este martes 24 de marzo, el DT argentino hace su debut en la banca azul para el partido contra Unión La Calera en la segunda fecha de la Copa de la Liga.

El Romántico Viajero tiene presión después del empate con Deportes La Serena y saldrá a buscar un triunfo en el Estadio Nacional. Para eso, el técnico resuelve varias dudas y define los citados contra los cementeros.

Hay que recordar que Gago tiene seis bajas para este partido. Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Lucas Romero no están disponibles por llamados a selecciones (a Chile y Paraguay), y Charles Aránguiz, Lucas Assadi y Octavio Rivero siguen lesionados.

Para su primera citación, el DT presenta novedades. Dos cosas llaman muchísimo la atención: no aparece Marcelo Díaz ni tampoco Ignacio Sáez. El capitán azul fue suplente contra La Serena y el golero hasta jugó de titular, pero ahora no son considerados por Gago.

Marcelo Díaz no aparece en la citación de U. de Chile | Photosport

ver también El debut de Fernando Gago: las variantes en la formación de U. de Chile contra U. La Calera

Novedades en la citación de U. de Chile: primera convocatoria de Fernando Gago

Por otro lado, la buena noticia en la citación es el regreso de Matías Zaldivia, una de las dudas que marcaba la previa del encuentro. El defensor superó su lesión y estará presente ante La Calera. Bianneider Tamayo también se suma.

Publicidad

Publicidad

Además, destacan nuevo llamados a Jhon Cortés y Elías Rojas, quienes sumaron minutos en la fecha pasada. Entre los juveniles se suman las opciones de Matías Riquelme, Andrés Bolaños y Martín Espinoza.

Los citados de U. de Chile contra U. La Calera en la Copa de la Liga