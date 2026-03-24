Será el debut de Fernando Gago. Universidad de Chile enfrentará a Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa de la Liga, tras empatar en el primer encuentro ante Deportes La Serena.

Lo que más llama la atención es, evidentemente, el debut de Fernando Gago. El técnico que llegó para salvar la situación de la Universidad de Chile, tendrá su primera oportunidad de mostrar de qué está hecho, ante un rival accesible.

Por eso, primero había que poner atención en quienes eran los nominados por el DT azul para la fecha ante Calera. Y, si bien sonaba la presencia de Marcelo Díaz en el medio, finalmente desapareció de la nómina.

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¿Qué pasó con Marcelo Díaz?

Carepato simplemente no fue convocado para el duelo ante Unión La Calera. Cuando todos los sitios especializados lo daban como un titular al medio de la cancha para el Bulla, de repente no fue citado.

¿Cuál es la razón? Marcelo Díaz no podrá estar ante Unión La Calera debido a una lesión, según informó ADN Deportes. De esta forma, se suma al hospital azul, donde se encuentran Lucas Assadi, Octavio Rivero, Charles Aránguiz y Bianneider Tamayo.

Para el debut de Fernando Gago, Universidad de Chile y Unión La Calera se medirán este martes en el Estadio Nacional, a partir de las 18:00 horas. Preparen sus ternos, que es el primer duelo como técnico de un tipo con elegancia.

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El jugador que pierde espacio en la U | Photosport

En resumen…

Fernando Gago debutará como técnico de Universidad de Chile ante Unión La Calera este martes.

El volante Marcelo Díaz quedó fuera de la citación debido a una lesión de último minuto.

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El encuentro se disputará en el Estadio Nacional a partir de las 18:00 horas.