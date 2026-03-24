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Copa de la Liga

Tabla de posiciones: la U se complica en la Copa de la Liga tras derrota con La Calera

El Romántico Viajero no pudo en el debut de Fernando Gago y cayó contra los Cementeros. El Bulla se va al fondo.

Por Jp Viluñir Silva

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La U sufre en la Copa de la Liga y se complica en la tabla de posiciones.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa U sufre en la Copa de la Liga y se complica en la tabla de posiciones.

El debut de Fernando Gago en la U de Chile no fue para nada el esperado. Este martes el Romántico Viajero cayó por la cuenta mínima frente a Unión La Calera y se comienza a complicar en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga.

El elenco estudiantil había igualado en su estreno ante Deportes La Serena y necesita sumar de a tres para poder escalar en el Grupo D. No obstante, a los Cementeros le basto tener una clara para poder hacer daño y llevarse un triunfo clave desde el Estadio Nacional.

El resultado le permite a los caleranos meterle presión por la cima a Audax Italiano, que debe enfrentar aún a los Papayeros. Eso sí, el Bulla le prende velas a su próximo rival para poder salir del fondo.

La Calera escala y deja a la U colista de la tabla de posiciones de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga se le pone cuesta arriba a la Universidad de Chile. La derrota sufrida ante Unión La Calera le complica las opciones de avanzar a semifinales ya que es colista del Grupo D del torneo.

Unión La Calera venció a la U para presionar a Audax en la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa de la Liga. Foto: Photosport.

Unión La Calera venció a la U para presionar a Audax en la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa de la Liga. Foto: Photosport.

El gol de Bayron Oyarzo le dio un triunfo de oro a los Cementeros, que no lo pasaron bien su debut cayendo con Audax Italiano. Ahora el elenco de Martin Cicotello logró recuperarse y llevarse tres puntos de oro para escalar.

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Con esas unidades, Unión La Calera alcanza a los Itálicos en el liderato del Grupo D de la Copa de la Liga. Eso sí, desplazado al segundo lugar por diferencia de gol y aún a la espera de lo que pase en la otra llave.

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Por su parte, la U de Chile no queda para nada bien. Con sólo un punto, el Romántico Viajero se estanca en el último lugar y es colista, a la espera de lo que pueda pasar con Audax Italiano y Deportes La Serena.

Si los Itálicos ganan, se escaparán en la cima con 6 unidades y le pueden dar una mano con la diferencia de gol a los azules. Si son los Papayeros los que triunfan, ajustarán las cosas en la parte alta e incluso llevarían al liderato.

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Mientras Unión La Calera celebra un triunfo clave, la U se hunde cada vez más en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga. Los Cementeros amargan al Romántico Viajero y estiran aún más las dudas de un plantel al que Fernando Gago espera ordenar.

Así queda la tabla de posiciones del Grupo D tras el U de Chile vs. Deportes Concepción

GEPGFGCDGPTS
1. Audax Italiano1001013
2. Unión La Calera1011103
3. Deportes La Serena0102211
4. U de Chile01123-11
Minuto a minuto: La Calera amarga el debut de Gago y a U de Chile en la Copa de la Liga

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En resumen, la tabla de posiciones para la U y La Calera…

  • Debut con derrota y crisis en la tabla: La Universidad de Chile cayó 0-1 ante Unión La Calera en el Estadio Nacional, resultado que deja al equipo de Fernando Gago como colista del Grupo D de la Copa de la Liga con apenas un punto.
  • Salto de los “Cementeros”: Gracias al solitario gol de Bayron Oyarzo, el equipo dirigido por Manuel Cicotello logró recuperarse de su caída inicial y alcanzó el liderato momentáneo del grupo junto a Audax Italiano.
  • Panorama cuesta arriba para avanzar: Tras este traspié, las opciones de la U para clasificar a semifinales se complican seriamente; ahora dependen de que Audax Italiano derrote a Deportes La Serena para no quedar tan distanciados de la parte alta de la tabla.
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