El debut de Fernando Gago en la U de Chile no fue para nada el esperado. Este martes el Romántico Viajero cayó por la cuenta mínima frente a Unión La Calera y se comienza a complicar en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga.

El elenco estudiantil había igualado en su estreno ante Deportes La Serena y necesita sumar de a tres para poder escalar en el Grupo D. No obstante, a los Cementeros le basto tener una clara para poder hacer daño y llevarse un triunfo clave desde el Estadio Nacional.

El resultado le permite a los caleranos meterle presión por la cima a Audax Italiano, que debe enfrentar aún a los Papayeros. Eso sí, el Bulla le prende velas a su próximo rival para poder salir del fondo.

La Calera escala y deja a la U colista de la tabla de posiciones de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga se le pone cuesta arriba a la Universidad de Chile. La derrota sufrida ante Unión La Calera le complica las opciones de avanzar a semifinales ya que es colista del Grupo D del torneo.

Unión La Calera venció a la U para presionar a Audax en la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa de la Liga. Foto: Photosport.

El gol de Bayron Oyarzo le dio un triunfo de oro a los Cementeros, que no lo pasaron bien su debut cayendo con Audax Italiano. Ahora el elenco de Martin Cicotello logró recuperarse y llevarse tres puntos de oro para escalar.

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Con esas unidades, Unión La Calera alcanza a los Itálicos en el liderato del Grupo D de la Copa de la Liga. Eso sí, desplazado al segundo lugar por diferencia de gol y aún a la espera de lo que pase en la otra llave.

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Por su parte, la U de Chile no queda para nada bien. Con sólo un punto, el Romántico Viajero se estanca en el último lugar y es colista, a la espera de lo que pueda pasar con Audax Italiano y Deportes La Serena.

Si los Itálicos ganan, se escaparán en la cima con 6 unidades y le pueden dar una mano con la diferencia de gol a los azules. Si son los Papayeros los que triunfan, ajustarán las cosas en la parte alta e incluso llevarían al liderato.

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Mientras Unión La Calera celebra un triunfo clave, la U se hunde cada vez más en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga. Los Cementeros amargan al Romántico Viajero y estiran aún más las dudas de un plantel al que Fernando Gago espera ordenar.

Así queda la tabla de posiciones del Grupo D tras el U de Chile vs. Deportes Concepción

G E P GF GC DG PTS 1. Audax Italiano 1 0 0 1 0 1 3 2. Unión La Calera 1 0 1 1 1 0 3 3. Deportes La Serena 0 1 0 2 2 1 1 4. U de Chile 0 1 1 2 3 -1 1

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En resumen, la tabla de posiciones para la U y La Calera…

Debut con derrota y crisis en la tabla: La Universidad de Chile cayó 0-1 ante Unión La Calera en el Estadio Nacional, resultado que deja al equipo de Fernando Gago como colista del Grupo D de la Copa de la Liga con apenas un punto.

La Universidad de Chile cayó 0-1 ante Unión La Calera en el Estadio Nacional, resultado que deja al equipo de Fernando Gago como de la Copa de la Liga con apenas un punto. Salto de los “Cementeros”: Gracias al solitario gol de Bayron Oyarzo , el equipo dirigido por Manuel Cicotello logró recuperarse de su caída inicial y alcanzó el liderato momentáneo del grupo junto a Audax Italiano.

Gracias al solitario gol de , el equipo dirigido por Manuel Cicotello logró recuperarse de su caída inicial y alcanzó el liderato momentáneo del grupo junto a Audax Italiano. Panorama cuesta arriba para avanzar: Tras este traspié, las opciones de la U para clasificar a semifinales se complican seriamente; ahora dependen de que Audax Italiano derrote a Deportes La Serena para no quedar tan distanciados de la parte alta de la tabla.

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