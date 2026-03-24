Fernando Gago tiene todo listo para dar inicio a su proceso como técnico de la U de Chile. Este martes 24 de marzo desde las 18:00 horas el Romántico Viajero recibe a Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa de la Liga, duelo para el que ya hay formación confirmada.

El argentino llegó a tomar el lugar de Francisco Meneghini y toma a un elenco estudiantil que viene de vencer a Coquimbo Unido y empatar con Deportes La Serena con Jhon Valladares. Es por ello que el DT no mueve mucho al equipo y mantendrá el esquema 4-3-3, aunque con algunas sorpresas.

Además de la inesperada marginación de Marcelo Díaz del compromiso, el nuevo estratega azul apuesta por algunos nombres. Una decisión que ya genera debate entre los hinchas y que tendrá que justificar en la cancha.

Fernando Gago sorprende con su primera formación en la U

La U de Chile de Fernando Gago comienza a tomar forma y lo hace con una oncena que no muchos vieron venir. Para el cruce contra Unión La Calera en la Copa de la Liga, el Romántico Viajero mueve el tablero con algunos cambios pensando en ir armando su equipo titular.

Fernando Gago hace su debut en la banca de la U con una inesperada formación. Foto: U. de Chile.

El DT hará cinco cambios a lo visto en el empate contra Deportes La Serena. Y el primero está de inmediato en el arco, donde saca y no lleva ni a la banca a Ignacio Sáez para ver en acción a Gabriel Castellón.

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En la defensa, Fernando Gago tendrá un esperado retorno para afirmar el fondo, aunque con otro ausente: Franco Calderón. Es así como el DT irá con una línea de cuatro compuesta por Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia y Marcelo Morales.

ver también Minuto a minuto: Fernando Gago debuta como DT de U de Chile contra La Calera en Copa de la Liga

En un mediocampo con ausentes como Javier Altamirano o Lucas Romero que están con sus selecciones y sin los referentes tras dejar al margen a Marcelo Díaz, el nuevo técnico de la U se arma como puede. Israel Poblete, Agustín Arce e Ignacio Vásquez son los elegidos para cuidar esa zona de la cancha y así manejarle el balón a Unión La Calera.

Finalmente está el ataque, donde también habrá un retorno. Juan Martín Lucero se suma al tridente que completan Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas para ir por los goles del triunfo.

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Así, Fernando Gago ya tiene formación confirmada para hacer su debut en la U. Esta será con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia y Marcelo Morales en la defensa; Israel Poblete, Agustín Arce e Ignacio Vásquez en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en la delantera.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Tras Unión La Calera, la U de Fernando Gago deberá poner la mira en su próximo desafío en la Copa de la Liga. El martes 31 de marzo a partir de las 18:00 horas el Romántico Viajero visita a Audax Italiano por la tercera fecha de la fase de grupos.

ver también La maldición personal que Fernando Gago necesita romper en su debut con U de Chile

En resumen, la formación de la U de Gago…

Debut oficial y esquema táctico: Fernando Gago inicia su proceso como técnico azul este martes 24 de marzo a las 18:00 horas ante Unión La Calera por la Copa de la Liga. El estratega argentino mantendrá el esquema 4-3-3 que venía utilizando el equipo, aunque introduciendo cinco cambios respecto a la última formación.

Fernando Gago inicia su proceso como técnico azul este martes 24 de marzo a las 18:00 horas ante Unión La Calera por la Copa de la Liga. El estratega argentino mantendrá el esquema que venía utilizando el equipo, aunque introduciendo cinco cambios respecto a la última formación. Sorpresivas ausencias y renovada defensa: El DT generó debate al marginar de la citación al referente Marcelo Díaz y no llevar ni a la banca al portero Ignacio Sáez. En su lugar, Gabriel Castellón asumirá la titularidad en el arco, mientras que la zaga estará compuesta por Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia y Marcelo Morales.

El DT generó debate al marginar de la citación al referente y no llevar ni a la banca al portero Ignacio Sáez. En su lugar, Gabriel Castellón asumirá la titularidad en el arco, mientras que la zaga estará compuesta por Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia y Marcelo Morales. Tridente ofensivo estelar: Para buscar el triunfo, Gago apuesta por un ataque de jerarquía liderado por el retorno de Juan Martín Lucero. El delantero se unirá a Maximiliano Guerrero y Eduardo Vargas para conformar el tridente encargado de los goles ante el cuadro calerano.

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