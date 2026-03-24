La aventura de Juan Martín Lucero en la U de Chile ha sumado un nuevo revés. El delantero hizo su reaparición este martes en el choque con Unión La Calera por la Copa de la Liga, pero no pudo completar ni 10 minutos y tuvo que salir por lesión, la que lo hizo romper en llanto.

El atacante ha mostrado un rendimiento muy lejos del esperado en la Liga de Primera y esperaba que este torneo le permitiera reaccionar. Ante los Cementeros recuperó su lugar como titular con la llegada de Fernando Gago, pero todo terminó abruptamente.

El Gato alcanzó a estar apenas un par de minutos dentro de la cancha antes de sentir una molestia que lo obligó a dejar la cancha. Y apenas se sentó en la banca, se llevó las manos a la cara para ocultar sus lágrimas.

Juan Martín Lucero no aguanta más y llora luego de nueva lesión en la U

De seguro ninguno de los hinchas o dirigentes de la U esperaba el nivel que ha mostrado Juan Martín Lucero. El Gato sigue sin hacer goles y este martes sumó un nuevo problema luego de lesionarse en el inicio del partido.

Juan Martín Lucero no duró ni 10 minutos y debió salir por una lesión que lo hizo llorar en la U. Foto: Photosport.

En la llave con Unión La Calera por la Copa de la Liga, el Gato estaba volviendo a ser titular en el elenco estudiantil. Fernando Gago le dio la confianza y lo mandó a la cancha para que sea el pilar de su proceso, pero no pasaron ni 10 minutos cuando lo tuvo que sacar.

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En uno de los intentos de la U, Juan Martín Lucero fue a buscar un cabezazo pero desde antes ya en la banca había movimientos. Un aviso previo del delantero dejó en alerta al cuerpo técnico azul hasta que ya no dio más. Elías Rojas entró en su lugar, mientras desde las tribunas del Estadio Nacional cayeron pifias.

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Fernando Gago se acercó a consolarlo, pero el Gato no quería nada. Apenas se sentó en la banca, se llevó las manos al rostro y rompió en llanto mientras sus compañeros intentaban darle ánimo.

El nivel de sus lágrimas fue en aumento y reflejó lo terrible que ha sido su regreso al fútbol chileno. Sin goles y con varios problemas físicos, está en deuda con el elenco estudiantil, al que ahora deja con la duda de si podrá contar con él para la próxima fecha.

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Juan Martín Lucero se vuelve a lesionar y deja en evidencia su frustración con un llanto desconsolado. El Gato tendrá que someterse a exámenes para conocer la gravedad del tema y así saber cuándo podrá volver a pelear un lugar en el esquema del Bulla.

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¿Cuáles son los números de Juan Martín Lucero en la U?

Con su breve actuación ante Unión La Calera, Juan Martín Lucero llegó a los 8 partidos oficiales con la U. En ellos no tiene goles, suma 1 asistencia y alcanza los 438 minutos dentro de la cancha.

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En resumen, la U y Juan Martín Lucero…