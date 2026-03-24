Complejas horas vive el dirigente de Universidad de Chile Aldo Marín, parte del directorio de Azul Azul, luego de que Canal 13 lo expusiera en un reportaje en una reunión con un narco barrista del club llamado “Vitoko”

En la previa del duelo ante La Calera dio la cara y conversó con la prensa para aclarar que no hay vínculo de su parte con el personaje en cuestión, sino que fue algo casual y lo hizo para escuchar a los fanáticos de la U.

“Como dijo Manuel (Mayo), a nadie le gusta estar involucrado en estas noticias, no es bueno para el club“, dijo en primera instancia.

Aclaró que lo hizo porque quiere estar cerca de los adeptos a la U. “Cuando llegué acá siempre tuve la idea y me comprometí a escuchar a todos los hinchas para ver cómo mejorar lo que hacemos en el club“, relató.

Marín aclaró que “tuve una conversación, pero acá se hablan de otras cosas que no tienen nada que ver. No hay vínculo, no hay nexos, no hay relación, quiero dejar eso claro. No cometí falta ni delito, quiero dejarlo claro”.

La imagen de Aldo Marín junto a un narco barrista

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La molestia de Aldo Marín con Canal 13

Luego Aldo Marín mostró su molestia con el periodista que realizó el reportaje. “Me llamó Ignacio Vivaceta, el periodista de Canal 13. Hablé con él y lo que sale no es lo que nosotros conversamos. Se tergiversaron cosas, no fue adecuado. Tengo la voluntad para hablar, pero no hay acá delito ni falta de mi parte. Eso me deja tranquilo”, señala.

“Es una conversación. Cuando el periodista me pregunta si hay vínculos, eso es cuando le pasas algo de valor a esa persona, una entrada o una camiseta. Una conversación no. Entonces como no es nada complejo, le dije publícalo, no tengo problema en eso. Pero tomó un ribete que no esperábamos y no es agradable”, explicó.

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“Mira, cuando vas a cualquier parte los hinchas te hablan y preguntan del estadio, resultados, miles de cosas, la gente de la U está en todas partes. Y Seguiré hablando con el hincha. No puedo no hacerlo, me comprometí”, dijo.

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Aclaró que “la cita fue casualidad, no consensuada. Alguien tomó una foto y creo que había una intención. Pero tengo la necesidad de escuchar a la gente”.