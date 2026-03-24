Universidad de Chile, junto a su main sponsor Jugabet, arrancó su participación en la Copa de la Liga con un empate 2-2 frente a Deportes La Serena, en un partido que marcó el puntapié inicial del nuevo torneo del fútbol chileno, que llega en un momento clave para los azules.

En la previa del duelo se confirmó la llegada de Fernando Gago como nuevo entrenador, quien tomó el mando tras la salida de Francisco Meneghini luego de un inicio de temporada complicado.

Por lo mismo es que en Jugabet es favorita para el duelo ante La Calera. Gracias a la mega cuota que ofrece la casa de apuestas la victoria de la U paga 1.83, es decir que si le juegas 10 mil pesos ganas $18.300. El empate paga 3.46 y un triunfo cementero 5.06.

U. de Chile vs. Unión La Calera: Horario y canal

Universidad de Chile vs. La Calera juegan este martes 24 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la fecha 2 de la Copa de La Liga.

El partido entre Azules y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y porstreaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

Publicidad

Publicidad

U. de Chile empató 2-2 con Deportes La Serena en la Fecha 1 de la Copa de la Liga 2026 – Photosport

ver también Sorpresa total: el cortado de Fernando Gago en la citación de U. de Chile contra La Calera

Fixture de U. de Chile Copa de La Liga 2026

La Copa de la Liga se disputará entre el viernes 20 y el miércoles 1 de abril y esta es la programación de los azules.

📅 Fecha ⚽ Partido ⏰ Día y Hora 🏟️ Estadio 1 Universidad de Chile vs. D. La Serena Viernes 20 de marzo, 18:00 Estadio Nacional Julio Martínez 2 Universidad de Chile vs. Unión La Calera Martes 24 de marzo, 18:00 Estadio Nacional Julio Martínez 3 Audax Italiano vs. Universidad de Chile Martes 31 de marzo, 18:00 Estadio Bicentenario de La Florida

Publicidad