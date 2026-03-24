Lucas Assadi quedó en el ojo del huracán en la U de Chile, pues apareció vinculado a un narcotraficante en un reportaje que hizo Canal 13. De eso y varios otros temas habló el talentoso volante ofensivo de los azules, quien sigue lesionado.

Pero de todas maneras llegó al Estadio Nacional para ver a sus compañreos. “Se ha entrenado poquito, han sido poquitos días”, afirmó Assadi sobre las jornadas bajo la tutela de Fernando Gago. Aunque le dio una buena noticia al entrenador argentino.

Muy pronto lo tendrá de retorno. “Se supone que contra La Serena ya voy a poder. Estaré listo con Audax, por la cancha quieren cuidarme un poco. Volvería con La Serena”, reconoció Assadi. Es decir, el 5 de abril estaría para recibir a los Papayeros.

Lucas Assadi dialogó en su llegada al Estadio Nacional. (Foto: Cristián Fajardo | RedGol).

También admitió que la oferta del Malmo de Suecia fue real. Y agradeció el interés. “Me pongo contento, siempre es lindo que equipos vengan a buscarte. A veces se habla de más también, se dicen cosas de mí que no son verdad. Estoy preocupado de volver solamente”, afirmó el “10” del Bulla.

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Assadi le pasa la pelota a U de Chile por su renovación: “Que lo digan ellos”

Lucas Assadi no dio luces de una renovación en la U de Chile. Nada. “Prefiero no decir eso, si en algún momento lo habla la dirigencia que lo digan ellos”, lanzó el enganche de 22 años a la pregunta que le hizo nuestro compañero Cristián Fajardo.

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Además, refrendó su deseo de emigrar a Europa. E incluso escogió su certamen ideal para llegar. “Mi sueño es la liga española, siempre lo he dicho. Me gusta mucho y es dónde apunto”, sentenció Lucas Assadi, quien por lo pronto sólo espera volver en las mejores condiciones posibles.

Lucas Assadi salió lesionado del último Clásico Universitario. (Felipe Zanca/Photosport).

Toda vez que el Romántico Viajero sigue muy golpeado por las lesiones musculares. De hecho, ante Unión La Calera salió el Gato Lucero, quien rompió en llanto por un nuevo problema físico que le impedirá confirmarse como el refuerzo top de los azules para 2026.

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Juan Martín Lucero rompió en lágrimas tras salir lesionado. (Felipe Zanca/Photosport).