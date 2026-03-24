En medio de la polémica, al verse involucrado en vínculos con el narcotráfico, y a la espera de su regreso a las canchas en Universidad de Chile, el volante Lucas Assadi vuelve a tener interés desde el Atlético Mineiro de Brasil por su fichaje.

Si bien a principios del presente año buscaron su contratación, la decisión del club de rechazar ofertas inferiores a los US$3 millones de dólares hicieron abortar la misión. Pero el equipo donde juega Iván Román no se va a rendir.

Según reveló el periodista José Tomás Fernández desde Brasil, el cuadro de Belo Horizonte está atento a la situación contractual de Assadi, que aún no renueva su vínculo con la U, por lo que en julio puede negociar como agente libre.

ver también U de Chile toma la decisión final con la venta de Lucas Assadi: ¿Parte al Malmo?

El plan de Atlético Mineiro para “robarse” de la U a Assadi

El reportero radicado en el gigante sudamericano contó que tuvo charlas con dirigentes del ‘Galo’ el fin de semana en el Estadio Maracaná respecto al ’10’ azul y le reconocieron que “hemos hablado con su entorno y lo más probable es que vaya pronto a Europa“.

Sin embargo, desde Atlético Mineiro no se rinden y tras conocer la negativa de la U a la oferta del Malmö sueco activaron su “Plan B”. “Monitorean de cerca de la situación para ver la posibilidad, en caso de que Assadi no renueve ni sea vendido, de ofrecerle un precontrato en junio“, indica Fernández.

La razón para buscar esta movida desde Brasil es muy clara, pues buscarán “negociar con el jugador como agente libre al quedarle sólo seis meses de contrato”, es decir, poder dejar a los universitarios sin un peso por su pase.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Atlético Mineiro busca fichar a Lucas Assadi como agente libre si no renueva con la U.

busca fichar a como agente libre si no renueva con la U. El volante azul podría firmar un precontrato en junio ante el interés del cuadro brasileño.

ante el interés del cuadro brasileño. Pese al interés de Europa, el “Galo” monitorea de cerca la situación contractual del “10”.

¿Cuándo juegan los azules?

Por la segunda jornada del Grupo D en Copa de la Liga, Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Unión La Calera, este martes 24 de marzo desde las 18:00 horas.

Publicidad