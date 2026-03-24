Universidad de Chile es una teleserie completa. Distintos capítulos, distintos personajes que toman relevancia. Pero, lo cierto, es que la llegada de Fernando Gago al equipo laico no viene a modificar mucho el panorama interno, al menos por el momento.

Uno de los temas que ha sido más bullado este último tiempo es el de Lucas Assadi. El jugador no tiene definido su futuro en la Universidad de Chile y termina contrato a fin “de año.

Es por ello que muchos aseguran que el volante sólo está esperando tener el pase en su poder para emigrar de forma más sencilla a otro fútbol. Y, por supuesto, quedarse con los dólares que corresponden por ello.

ver también Sorpresa total: el cortado de Fernando Gago en la citación de U. de Chile contra La Calera

Dan respuestas a lo de Assadi

Lucas Assadi puede emigrar sin dejarle un peso a la Universidad de Chile. Es lo que se conversó en Pauta de Juego, donde Coke Hevia soltó la verdad sobre lo que ocurre con el volante azul.

“La información que yo tengo es que la U va a vender a Assadi. Le hizo cuatro ofertas de renovación y no quiso“, empezó señalando el periodista de Pauta de Juego.

“El jugador está en todo su derecho. Pero cuando te hacen buenas ofertas, dices ‘déjame pensarlo’, por lo menos. Yo si soy gerente deportivo del club, lo congelo“, cerró Coke Hevia, ante las contundentes negativas de Assadi al club que lo formó.

Publicidad

Publicidad

Lucas Assadi podría irse de la U | Photosport

En resumen…

El volante Lucas Assadi termina su contrato con Universidad de Chile a finales de este año.

El periodista Coke Hevia afirmó que el jugador rechazó cuatro ofertas de renovación del club.

Publicidad

Publicidad

La dirigencia de Universidad de Chile planea vender a Assadi ante sus negativas a renovar.