Universidad de Chile necesita con urgencia volver a los triunfos, más en la Copa de La Liga, donde empezó con un empate ante Deportes La Serena y hoy recibe a Unión La Calera en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, en el estreno del técnico Fernando Gago se espera que uno de los refuerzos más anhelados por la dirigencia de Azul Azul tenga un despegue: Juan Martín Lucero.

Esto, porque el ex Fortaleza lleva seis partidos jugados por la U donde no ha podido anotar con la camiseta bullanguera, que son los mismos que demoró un goleador que fracasó en la U.

Se trata de Luciano Pons, el argentino que estuvo en la temporada 2024 en los azules, pero que sólo marcó en cuatro oportunidades durante todo un año, lo que hizo que se fuera sin pena ni gloria.

Luciano Pons marcó en su sexto partido jugado por la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

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Pons le saca ventaja a Lucero en la U

Fue el sitio Emisora Bullanguera quienes hicieron una comparativa de ambos jugadores, dejando en claro que Juan Martín Lucero tiene la sombra de Luciano Pons en la espalda.

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“El delantero argentino suma seis presencias con la camiseta de la U, en nueve partidos que se han disputado en el inicio del año, contando la Liga de Primera, Copa de La Liga y la Copa Sudamericana”, explicaron.

“Si bien tuvo una fecha que se perdió por una tarjeta roja y otra por suspensión, además con Coquimbo que no salió del banco de suplentes, comienza a extenderse la preocupación en el mundo azul”, detallan.

Por lo mismo, lo comparan con Pons, quien demoró seis partidos en cancha en poder marcar su primer tanto: “Si bien en la temporada 2024 la U comenzó en la segunda fecha, luego de que se suspendió el primer partido ante Cobresal, fue en la octava fecha (la sexta que jugó en cancha) cuando Pons pudo mover las redes”.

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Una señal inequívoca que Lucero está en deuda tras su arribo como el gran goleador de Universidad de Chile, donde los hinchas pierden la paciencia con su juego: ¿Será ante La Calera que explote?