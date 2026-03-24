Fernando Gago está a solo horas de tener su gran debut en la banca de Universidad de Chile. El DT argentino enfrentará con los azules esta tarde a Unión La Calera en el Estadio Nacional, en un partido donde habrá bastante presión en el cometido de su equipo.

Y es que los hinchas y el medio en general esperan un impacto casi inmediato de buenos resultados tras un inicio de año muy irregular. Azul Azul gastó bastante en el ex Boca Juniors y por lo mismo el deseo es que eso se vea reflejado en la cancha.

Uno que le puso tarea al trasandino fue el periodista Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura exigió que el flamante nuevo DT de la U se juegue con un cambio clave en delantera.

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Caamaño exige a Lucero como titular en Universidad de Chile

El periodista aseguró que “está difícil este debut. Va a tener que empezar a jugar Juan Martín Lucero con Eduardo Vargas de titular. Algo va a tener que inventar Fernando Gago arriba”.

Juan Martín Lucero sigue sin anotar ningún gol con los azules. | Foto: Universidad de Chile.

“Lucero tiene que jugar. Si lo trajiste de Brasil para ser tu figura. Lleva dos partidos sentado en la banca, recuperado. Entiendo que hay que llevarlo de a poco, pero hay jugadores que tienen que estar por sobre el sistema”, agregó.

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Para cerrar, Caamaño afirmó que “¿te imaginas en Universidad Católica porque Fernando Zampedri esté a media máquina no va a jugar? Tiene que jugar. Cuando no hacía goles lo sostenían”.

¿A qué hora juega Universidad de Chile ante Unión La Calera?

Azules y cementeros se verán las caras esta tarde desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026.

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En síntesis