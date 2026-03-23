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Fernando Gago tuvo su primera aparición pública ante la prensa como DT confirmado de la U de Chile. El argentino fue presentado oficialmente en la sala de prensa del Centro Deportivo Azul, donde estuvo acompañado por el gerente deportivo Manuel Mayo.

En la ocasión, el ex DT de Boca Juniors y Chivas de Guadalajara dio cuenta de una declaración de principios. Algo que ha hecho durante toda su carrera de entrenador. Y que pretende replicar en el Romántico Viajero. “El análisis siempre lo hago y hablo mucho puertas adentro”, afirmó Gago.

“No me gusta tratar virtudes ni defectos sacarlos afuera. Todavía no hablé con los futbolistas de un montón de cosas que quiero hablar. No me parece correspondiente hablar hoy de eso, necesito que el jugador lo sepa y a partir de eso, trabajarlo”, expuso el ex adiestrador de Racing Club, donde fue campeón.

Fernando Gago asumió oficialmente como entrenador de la U. (Diego Martin/Photosport).

“El análisis que hicimos fue de todos los partidos del año pasado, partidos previos del año pasado. Ver qué posibilidades había de encontrar jugadores jóvenes para estar. Ese análisis queda muy puertas adentro”, agregó el otrora volante central del Real Madrid y la selección de Argentina.

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El mensaje de Gago para la prensa y el plantel de la U de Chile

Fernando Gago sabe que llega a la U de Chile porque los azules tuvieron un torcido inicio de campaña con Francisco Meneghini y ante la prensa evidenció un mensaje importante para sus nuevos pupilos. “Se los digo ahora para que lo entiendan: yo el equipo lo doy mañana”, dijo el argentino.

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Aludía al desafío que tienen los azules contra Unión La Calera en la Copa de la Liga este martes 24 de marzo. “Lo doy dos horas antes del partido. Primero se enteran los futbolistas, después el resto”, manifestó Gago, quien ha puesto esa política en práctica en Aldosivi, Racing, Necaxa, Chivas y Boca.

Fernando Gago junto a Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul. (Diego Martin/Photosport).

“Para que no digan después que no doy el equipo”, sentenció Fernando Gago, quien se protegió ante una cantinela que suele aparecer cuando los resultados no se dan. El DT palpita su primer desafío con el buzo del Romántico Viajero, que llegará al duelo con los Cementeros tras haber igualado 2-2 contra Deportes La Serena en el Grupo D de la Copa de la Liga.

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