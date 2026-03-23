No fue una larga y tediosa búsqueda. Universidad de Chile resolvió rápidamente a su técnico, tras el cese de sus funciones de Francisco Meneghini. Fernando Gago asumirá la banca azul y viene cargado de propuestas.

No obstante, aún queda por ver si fue la decisión correcta. Pintita no ha sacado los mejores resultados en sus últimos clubes, pero es cierto que su nivel y prestancia dan para ilusionarse.

En ese sentido, aún falta también saber cómo será la relación entre Gago y los jugadores de la Universidad de Chile. Aunque, el propio DT tiene ya un conocido en el equipo.

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Relación de Gago y jugadores azules

Fernando Gago conoce a un actual futbolista de la Universidad de Chile, con quien compartió en Vélez Sarsfield, en su era de jugador. Se trata de Juan Martín Lucero, con quien alcanzó a estar en la campaña de 2020, la última de Pintita como jugador.

Pero, el que es verdaderamente amigo de Gago es un ex U de Chile, recientemente partido al fútbol argentino. Se trata de Leandro Fernández, con quien compartió dos años en el Fortín. ¿Le preguntó algo a alguno de ellos por su llegada a la U?

“Independiente que he convivido con Leandro y Juan Martín en el sentido de compañeros, eso no tiene nada que ver en la relación como entrenador”, partió explicando el DT de la U.

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“Con Leandro tengo una relación más profunda. Me llamó por teléfono y me contó como era el club, pero no tenia nada formado y le mentí. Le dije que no sabía nada sobre mi llegada a la U“, narró Gago.

“A partir de eso, la información y lo que podamos saber es muy amplia, es fácil conseguirla. Hicimos un análisis y compartimos lo que quiero del equipo, entonces me sirvió todo eso para venir”, cerró el técnico entrante de la U.

Fernando Gago sorprendió a sus jugadores en la U, vistiendo de corto en el entrenamiento | U de Chile

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En resumen…

Fernando Gago asumió como nuevo técnico de Universidad de Chile tras Francisco Meneghini.

El delantero Juan Martín Lucero fue compañero de Gago en Vélez Sarsfield durante 2020.

El exjugador azul Leandro Fernández asesoró telefónicamente a Gago sobre su llegada al club.

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