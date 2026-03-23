La llegada de Fernando Gago a la Universidad de Chile no solamente rompe con el nerviosismo de la búsqueda de un nuevo técnico para los Azules. Además, trae un DT de renombre a la Liga de Primera y todos los torneos nacionales.

En ese sentido, la buena noticia sobrepasa la simple actualidad del cuadro laico. Fernando Gago, ex DT de Boca Juniors y Racing de Avellaneda, viene a darle un poco de visibilidad a nuestro fútbol.

Hay algo que, sin embargo, pocos notaron con la llegada de Gago al Romántico Viajero. Es un hecho que nunca había ocurrido y que involucra directamente al archirrival, Colo Colo.

ver también ¡Sus primeras palabras para la U de Chile! Fernando Gago se refiere a la “fácil” decisión de llegar al Romántico Viajero

Nombres iguales

Son dos Fernandos al mando de los elencos más grandes del país. El Tano Ortiz se ha afianzado en la banca del Cacique y empieza a sacar resultados que lo consolidan en el club.

Los tocayos vienen a romper con más de ochenta años de “tradición”. Claro, es que nunca en la historia los técnicos de la U y de Colo Colo se habían llamado igual. Esto, obviamente, al mismo tiempo.

Recientemente, dos veces se estuvo cerca. Podemos hablar, por ejemplo, de la salida de Gustavo Quinteros de Colo Colo, justo antes de la llegada de Gustavo Álvarez. Lo más loco de esto es que el mismo día en que el ex técnico del Cacique fue anunciado en Vélez Sarsfield (23 de diciembre de 2023), el ex estratega del Bulla se ponía el buzo azul.

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Por otro lado, casi se encuentran dos Luis, aunque uno de ellos fue, en realidad, ayudante técnico. Hablamos de José Luis Sierra y Luis Musrri. El primero renunció a la banca de Colo Colo en julio de 2016, mientras que el segundo formó una dupla técnica con Víctor Hugo Castañeda en la banca de la U, desde septiembre de ese mismo año.

Gago promete en la U | U de Chile

Ahora, por primera vez, dos técnicos con el mismo nombre tienen la banca de los dos equipos más grandes de Chile. Una casualidad que bien puede ser anecdótica, pero que habla de cómo la historia a veces se impregna de coincidencias.

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El Tano Ortiz se afianza en la banca de Colo Colo | Photosport

En resumen…

Fernando Gago asumió como técnico de Universidad de Chile tras dirigir a Boca y Racing.

El técnico de Colo Colo, Fernando “Tano” Ortiz, comparte nombre con el nuevo estratega azul.

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Por primera vez en más de ochenta años, los técnicos de la U y Colo Colo se llaman igual.