Finalmente, llegó. Fernando Gago se convirtió en el nuevo técnico de la Universidad de Chile. El argentino viene a solucionar los problemas de un equipo que comenzó mal la temporada.

La escuadra azul suma apenas dos triunfos en nueve partidos disputados, lo que ya valió la salida de Francisco Meneghini y supuso una frenética búsqueda por su reemplazante.

Así se llegó al ex DT de Boca Juniors y Racing. Si bien sus últimos resultados no han sido los mejores en sus escuadras, se sabe que cumple una labor seria y lo que se puede esperar de un técnico de su nivel.

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Palabras de Fernando Gago

En conversación con la página oficial de Universidad de Chile, Fernando Gago se refirió a cómo se pactó su llegada al club azul. El ex futbolista del Real Madrid aseguró que fue un acuerdo rápido con la dirigencia.

“El proceso de negociación fue rápido, vi el plantel y vi cómo se podía llevar a cabo lo que necesito hacer. Fue muy fácil la negociación”, enfatizó el argentino, que, además sabe que llegó a un equipo en el que hay presión.

“Siempre una institución grande debe pelear por los títulos. Es una cosa de historia. Hay que buscar el proceso para llevarlo a cabo”, cerró un confiado Fernando Gago.

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Fernando Gago en su primera charla con el plantel de la U.

En resumen…

Fernando Gago asumió oficialmente como el nuevo director técnico de la Universidad de Chile.

El club registra apenas dos triunfos en nueve partidos disputados durante la presente temporada.

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El entrenador argentino llega para reemplazar al estratega saliente Francisco Meneghini en la banca.