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Universidad de Chile sumó una nueva derrota y fue 0-1 frente a Unión La Calera, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa de la Liga. El duelo en el Estadio Nacional queda marcado como el debut del entrenador Fernando Gago con la U.

Tras el duelo, Gago manifestó a la transmisión de TNT Sports que “creo que hicimos un gran primer tiempo donde merecimos convertir, tuvimos las situaciones de gol y en una sola llegada del rival nos convirtieron“.

Agregó que con el gol “se nos puso el partido cuesta arriba, y en el segundo tiempo seguimos insistiendo, un poco más apresurados. Pero es el primer partido“.

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Las bajas y la nueva lesión del Gato Lucero

Respecto a las múltiples bajas, el DT asegura que “obviamente se sintió, porque son jugadores de jerarquía, de selección. Pero trabajaremos para el próximo partido. Esa es la mentalidad que tenemos que tener“.

Gago habló en la U tras debutar con derrota contra La Calera.

Respecto a la nueva lesión de Juan Martín Lucero manifestó que “aún no lo sé, lo valoraremos con los médicos“, en tanto sobre su reemplazante consignó que “estuvo bien el juvenil Elías Rojas, me gustó su predisposición, tuvo un buen partido y tiene que seguir creciendo como futbolista”.

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Respecto a los errores, sentenció que “sin dudas hay que trabajar, y hay cosas positivas en las que hay que seguir insistiendo. A partir de eso empezar a crecer“.

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El próximo partido de la U será el próximo martes 31 de marzo, como visita contra Audax Italiano, por la tercera fecha de la Copa de la Liga.