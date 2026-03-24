El debut de Fernando Gago marcó el duelo de la U de Chile ante Unión La Calera por la segunda fecha de la fase grupal en la Copa de la Liga. Fue una derrota por 1-0 donde el argentino sufrió las bajas de Javier Altamirano y Fabián Hormazábal, quienes fueron a Oceanía con la selección chilena. Y confirmó una especie de maldición.

Lo primero que debió hacer el DT argentino fue resolver un problema físico que lo dejó sin Juan Martín Lucero. El Gato nuevamente sufrió una lesión. Apenas duró ocho minutos en la cancha del Estadio Nacional. Tras su salida, rompió en llanto en la banca de suplentes.

Gago consoló a Lucero. Y puso sus fichas por Elías Rojas en lugar del ariete que llegó al Centro Deportivo Azul desde Fortaleza de Brasil como un refuerzo estrella. Antes de la media hora, el Romántico Viajero sufrió la apertura de la cuenta.

Gago y su diálogo con Lucero ante la lesión del mendocino. (Felipe Zanca/Photosport).

Los Cementeros se pusieron en ventaja gracias a un gol de Bayron Oyarzo, quien literalmente empujó el balón al arco para culminar una jugada donde hubo un toque fundamental de Sebastián Sáez. Corrían 27 minutos del primer tiempo y esta cara puso Gago cuando cayó el tanto rival.

Fernando Gago y su reacción post gol de La Calera. (Captura TNT Sports).

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El segundo tiempo del debut de Gago como DT de U de Chile

El complemento en el debut de Gago al mando del plantel estelar masculino de la U de Chile tuvo otra modificación en la que apostó por un juvenil: el chileno-colombiano Jhon Cortés, a quien ya vio en acción en el empate frente a Deportes La Serena.

Se jugaba casi una hora cuando Cortés entró por Ignacio Vásquez, otro de los Sub 21 que tiene el plantel del Bulla. Cuando el final se acercaba, el argentino salió de la zona delimitada para repartir indicaciones a falta de 20 minutos. La prisa es normal cuando el reloj pasa a ser un enemigo.

Otra imagen de Gago en su primer partido como DT del Bulla. (Felipe Zanca/Photosport).

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De vez en cuando, Gago le pedía al equipo que diera algunos pasos hacia adelante. Para achicarle la cancha al rival. En aquel momento, Aldo Schiappacasse detalló que los azules habían ejecutado 36 centros ante los Cementeros. Al otrora volante central se le acercó su ayudante, Fabricio Coloccini, mucho más que en el resto del juego.

La señal de adelantarse en la cancha fue la que más replicó el DT trasandino. También le corrigió algunos movimientos a Israel Poblete. Lo quería más protagonista en el inicio de la jugada. Que se ofreciera como opción de pase. Los dos últimos retoques de Gago en el equipo ratificaron la tónica: darles chances a los más jóvenes.

Fernando Gago siguió la tónica de sus debut con derrota. (Felipe Zanca/Photosport).

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Por eso mismo, el espigado atacante Martín Espinoza tuvo una oportunidad. También el zurdo argentino Felipe Salomoni. Ingresaron en los 85 minutos por Nicolás Fernández y Marcelo Morales, respectivamente. Nada de eso resultó para encontrar el empate. Pero seguramente sí para hacer un diagnóstico más exacto de lo que Gago tiene a disposición en el Centro Deportivo Azul.

“Creo que hicimos un gran primer tiempo, merecimos convertir. Una sola llegada del rival y nos convirtió. Se puso el partido cuesta abajo, en el segundo tiempo intentamos un poco más apresurados. Hay muchas cosas positivas en las que hay que insistir”, describió Fernando Gago, quien evidentemente sintió las bajas y espera lavar las heridas pronto.