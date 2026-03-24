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Copa de la Liga

El plantel de U de Chile acurruca al destrozado Gato Lucero: “Es fome, uno nunca…”

El mendocino duró apenas 8 minutos en el partido que los azules perdieron ante Unión La Calera y no pudo contener las lágrimas de frustración. Esto dijo Gabriel Castellón tras el partido.

Por Jorge Rubio

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El Gato Lucero terminó llorando tras una nueva lesión en Universidad de Chile.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEl Gato Lucero terminó llorando tras una nueva lesión en Universidad de Chile.

Fernando Gago tuvo que modificar el plan para su debut en la U de Chile antes de los 10 minutos, pues una lesión de Juan Martín Lucero lo obligó a mover las piezas. Y apostar sus fichas por el juvenil Elías Rojas, quien entró a la cancha del Estadio Nacional mientras el Gato no pudo contener el llanto.

Evidentemente, el mendocino siente la presión por haber sido el fichaje estrella del Romántico Viajero. Y no poder siquiera estar disponible para refrendar eso en el campo de juego. Felipe Salomoni se acercó a consolar a su compatriota en el banco de suplentes.

Y luego del encuentro, Gabriel Castellón fue consultado directamente por el Gato. “Es lamentable, para nosotros es muy importante. Son jugadores de jerarquía y siempre necesitamos que estén todos disponibles. Uno nunca espera que un compañero se lesione o le pase algo”, aseguró el portero.

Gago consuela a Lucero tras su temprana salida ante La Calera. (Felipe Zanca/Photosport).

Gago consuela a Lucero tras su temprana salida ante La Calera. (Felipe Zanca/Photosport).

“Es fome la situación que está viviendo”, agregó el Flaco Castellón sobre Lucero y este inconveniente que se suma a la concurrida enfermería del Romántico Viajero. También tiene a Charles Aránguiz entre los lesionados. Y a Lucas Assadi, quien ya anticipó cuándo volverá a jugar. Otro ausente fue Marcelo Díaz.

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Juan Martín Lucero fue titular en la U de Chile, pero rápidamente se sumó a la lista de lesionados en los azules. Son ausencias relevantes en la llegada de Fernando Gago. “Pesa, obviamente”, reconoció Gabriel Castellón. Además de los lesionados, estuvieron fuera los seleccionados.

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Fabián Hormazábal y Javier Altamirano, quienes están en Nueva Zelanda para afrontar los amistosos ante Cabo Verde y los All Whites. Y Lucas Romero, nominado en Paraguay. Pero la principal preocupación está en los lesionados. “Son jugadores de mucha calidad”, dijo el ex golero de Huachipato y Santiago Wanderers.

El primer equipo titular de Gago en la U: Vargas, Zaldivia, Morales, Ramírez, Arce y Castellón; Fernández, Guerrero, Poblete, Lucero y Vásquez. (Felipe Zanca/Photosport).

El primer equipo titular de Gago en la U: Vargas, Zaldivia, Morales, Ramírez, Arce y Castellón; Fernández, Guerrero, Poblete, Lucero y Vásquez. (Felipe Zanca/Photosport).

“Que en un partido que está complicado pueden resolver las jugadas. Se sienten las bajas que hay. Tratar de recuperarlos lo más rápido posible para que estén a disposición”, sentenció Castellón, quien sabe que hay siete días para el siguiente partido copero ante el Audax Italiano. Tiempo valiosísimo para el flamante staff técnico del Bulla.

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