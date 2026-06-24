Tribunal de Disciplina de la ANFP le dio cuatro partidos sin jugar como sanción al argentino, tras sus dichos contra el juez Nicolás Gamboa.

Siguen las repercusiones por el caso Javier Correa. El delantero de Colo Colo recibió una sanción de cuatro partidos de la Liga de Primera sin jugar tras sus dichos contra Nicolás Gamboa, en derrota alba por Copa Chile.

“El árbitro hizo lo imposible para cobrar los offside (goles anulados), es una cosa increíble, siempre que nos toca, nos caga, nos manda al muere siempre. Ya viene de hace años que nos manda al muere”, acusó el argentino.

Pese a que después publicó un video institucional ofreciendo disculpas por sus palabras, el Tribunal de Disciplina de la ANFP no se la dejó pasar. Con cuatro fechas de castigo, un ex goleador albo puso el grito en el cielo.

Acusan ayudita a la U por Javier Correa

Carlos Gustavo de Luca, recordado artillero de los 90 en Colo Colo, conversó con RedGol y no se guardó nada por el caso Javier Correa. El argentino que anotó 11 goles en 1992 disparó contra el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

“Respecto a la sanción a Correa me parece que se le fue la mano a la Asociación (Tribunal de la ANFP) porque ya hay un atecendente parecido con la U de Chile y no pasó lo mismo”, partió diciendo, respecto a Marcelo Díaz.

Es que en 2024 los albos fueron campeones en la última fecha, con recordado gol anulado a la U ante Everton en el final. Ahí Carepato acusó que “lo que sucedió en el Nacional, a vista de todo el mundo, fue un robo”. Dicha acción no tuvo la misma sanción que Correa.

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Por eso, De Luca acusó derechamente ayudita a los azules. Al respecto dijo que “me parece que le están dando una manito a U de Chile en este momento queriendo bajar a Colo Colo, que está muy bien en el campeonato”.