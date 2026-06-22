“Hermosa institución”: El importante récord que suma Gabriel Castellón en Universidad de Chile

El portero fue clave en el triunfo ante Santiago Wanderers y alcanzó los 100 partidos en el Romántico Viajero.

Universidad de Chile encuentra el rumbo y ahora ante Santiago Wanderers goleó por 4-1 en el comienzo de la Copa Chile. Los azules se meten en la pelea del grupo D y además suman su segunda victoria al hilo tras el triunfo sobre O’Higgins en fecha pendiente por la Liga de Primera.

Buen rendimiento que tiene entre sus destacados a Gabriel Castellón. El portero se ha transformado en pieza fundamental en el arco y uno de los pilares en el esquema de Fernando Gago.

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Pero ahora el portero de un metro 88 logró un importante registro que no muchos pueden lograr en el fútbol chileno. Esto porque ahora Castellón logró los 100 partidos vistiendo la camiseta de Universidad de Chile.

Lo que el golero festejó con un contundente triunfo ante Santiago Wanderers. “Gracias Dios, por permitirme sumar 100 partidos en esta hermosa institución”, agradeció en sus redes sociales el formado justamente en el cuadro caturro.

Castellón se alza como pieza fundamental en la U

El importante récord de Gabriel Castellón en Universidad de Chile

Es que las críticas han sido duras contra el Gabi Castellón especialmente en los momentos más complicados. Si hasta referentes han pedido que salga del arco y no perdonan cada paso en falso.

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Por lo mismo, agradeció el cariño de los hinchas y del club para ahora en este segundo semestre ganarlo todo con la U.

“Feliz y orgullo de poder defender esta camiseta, gracias a mi familia que está siempre. Gracias a Universidad de Chile por abrirme las puertas de su casa, gracias a los que apoyan, seguiré entregándome al 100 % cada día para mejorar siempre”, recalcó el portero.

Castellón no tan solo se mete entre los jugadores que más han vestido la camiseta azul. Además arrastra un importante registro en la Liga de Primera de este 2026 siendo el arquero con menos goles recibidos. En 15 partidos solo recibió 10 anotaciones, y en ocho encuentro terminó el arco en cero. Entre ellos, en el superclásico ante Colo Colo.