La épica que necesita U de Chile para quitarle el título a Colo Colo: “Mucha ilusión”

Fernando Gago, técnico de U de Chile, señaló que tras ganarle a O'Higgins comenzará la segunda rueda "con mucha ilusión".

Universidad de Chile consiguió un triunfo revitalizador ante O’Higgins en el Estadio Nacional, el que le permitió trepar hasta la tercera posición del torneo culminada la primera rueda.

La escuadra universitaria quedó a doce puntos de Colo Colo, líder del certamen, por lo que necesita una épica nunca antes vista en el fútbol nacional para poder consagrarse campeón.

Un asunto que Fernando Gago, técnico de los azules, no descarta. A fines de mayo dijo que “podemos ganar todos los partidos” y que “tenemos argumentos para ser candidatos al título”, versión que suavizó en estos momentos.

“Necesitábamos la victoria para ponernos en los puestos de arriba. Para empezar la segunda ronda con mucha más ilusión, con muchas ganas, sabiendo que hay muchos puntos en juego y eso lo vamos a trabajar”, argumentó en Ñuñoa.

U de Chile consiguió un triunfo importante en el Nacional ante O’Higgins

Las cuentas de U de Chile para amargar a Colo Colo

Los doce puntos de distancia que hay entre la U y Colo Colo se traducen a cuatro partidos de distancia, cuando son 15 los que se disputarán en la segunda rueda del torneo.

Los azules deben enfrentar al Cacique en el Nacional en la quinta fecha, por lo que un triunfo del Bulla de inmediato reduciría la diferencia a 9 unidades.

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Cuentas alegres que deben prolongarse prendiéndole velas a otros rivales. Antes de ese clásico, Colo Colo jugará de visita ante Everton y La Calera, reductos donde puede tropezar. Y también debe enfrentar a Limache y O’Higgins, en el Monumental.

La U, por su parte, iniciará chocando ante Audax Italiano en La Florida, recibiendo a su hermano Huachipato y a Palestino, para trasladarse a Quillota a jugar ante Limache. Es decir, poco viaje, por lo que sueñan con ganar esos 4 duelos antes de recibir a los albos y dejar el torneo al rojo.