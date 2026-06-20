El uruguayo avanza a pasos agigantados en su recuperación tras grave lesión a la rodilla. Ya se habla de plazos del retorno.

Octavio Rivero ha vivido una pesadilla en este 2026, donde arribó como gran refuerzo goleador a la U de Chile. El uruguayo alcanzó a jugar pocos minutos oficiales y se borró del mapa al sufrir una sinovitis en la rodilla izquierda.

El ex Colo Colo y O’Higgins debió operarse, donde le llovieron las críticas de los hinchas por el estado en que llegó desde Ecuador. Sin embargo, en la U dijeron que la lesión la sufrió acá en Chile.

El diagnóstico preliminar indicaba que el delantero debía estar entre cuatro y seis meses fuera de las canchas, pero su recuperación avanza viento en popa. Es más, ya se habla de plazos para su retorno a los pastos.

La fecha en que Octavio Rivero volvería a las canchas

Una rápida y sorpresiva recuperación de su rodilla muestra Octavio Rivero, quien en redes sociales se ha dejado ver haciendo ejercicios de avance en su recuperación. El uruguayo estaría disponible para arrancar en la segunda rueda del torneo de seguir así.

“Rivero podría volver antes de lo previsto a las canchas… Los reportes indican que podría estar disponible para la primera fecha de la segunda rueda de la Liga de Primera ante Audax Italiano en La Florida”, informó el medio La Magia Azul.

Es más, según La Voz Azul, también en los pasillos del CDA manejan la información de que el uruguayo llegará a tiempo para sumarse al partido ante los itálicos en la segunda rueda. Por ahora sigue avanzando en su recuperación.

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El ex Barcelona de Guayaquil jugó por última vez en U de Chile el 13 de febrero pasado, sumando 21 minutos en el empate sin goles ante Palestino. Previo a eso, fue titular por 72 minutos en el 0-0 contra Audax, en la primera fecha.