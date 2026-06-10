Junior Cruzat arriesga su invicto y título mundial ante un peligroso colombiano en Santiago

“La Joya” realizará la primera defensa de su corona WBO Superpluma frente a Jair “El Explosivo” Mulett, quien llegará con 12 victorias, ocho nocauts y ninguna derrota. La SCL Fight Night tendrá cuatro combates y una producción de alto nivel en el Parque Estadio Nacional.

Dos invictos, 29 victorias combinadas, 18 nocauts y un título mundial en juego. El boxeo chileno prepara una de sus noches más importantes de la temporada con la primera defensa de Junior “La Joya” Cruzat como campeón WBO Superpluma.

El púgil nacional encabezará la SCL Fight Night el sábado 20 de junio en el Polideportivo del Parque Estadio Nacional, donde enfrentará al colombiano Jair “El Explosivo” Mulett, un rival que tampoco conoce la derrota y que llegará a Santiago con números que anticipan un combate de máxima exigencia.

Cruzat registra 17 triunfos como profesional, 10 de ellos por nocaut, mientras que el retador suma 12 victorias y ocho definiciones antes del límite. El chileno pondrá en juego el cinturón que conquistó en enero de 2026, cuando derrotó por decisión unánime a Nahuel Torres en Puerto Montt.

Ahora el escenario será distinto. “La Joya” pasará de perseguir el campeonato a convertirse en el hombre que todos quieren derrotar.

“Va a ser mi primera defensa del título mundial WBO y es un paso bastante importante para mí, porque ganando esta pelea nos rankeamos mucho mejor y podemos quedar entre los mejores del mundo”, señaló Cruzat.

Un rival invicto y con poder de nocaut

Jair Mulett no llegará a Chile para completar la cartelera. El colombiano tiene 22 años, se mantiene invicto y ha ganado dos tercios de sus combates por la vía rápida.

Su altura, movilidad y capacidad de definición han obligado al equipo del campeón a preparar una estrategia destinada a cortar sus desplazamientos y encontrar los espacios para imponer la presión característica del boxeador chileno.

“El rival viene invicto, es alto y se desplaza sobre el ring. Sabemos que será una pelea difícil, pero estamos trabajando para todo lo que pueda presentar. A mí me gusta ir al frente y seguramente será una guerra”, anticipó Junior.

La preparación es encabezada por Luis Cruzat, padre y entrenador del campeón, quien ha puesto el foco en evitar cualquier exceso de confianza y en construir una pelea inteligente ante un oponente que enfrentará la mayor oportunidad de su carrera.

Mucho más que un solo combate

La SCL Fight Night busca llevar el boxeo profesional chileno a una nueva escala de espectáculo. La jornada contará con cuatro peleas, producción audiovisual, iluminación, salidas al ring y una puesta en escena diseñada para que el público viva una experiencia completa alrededor del combate.

Uno de los principales atractivos de la programación será la participación de Carlos “The Prince” Cruzat, hermano de Junior, quien enfrentará al argentino Carlos Rubén Darío “Bad Boy” Ruiz en categoría mosca y a ocho rounds.

La cartelera comenzará con el enfrentamiento entre Alfonso “Fulminante” Salas y Esteban “El Bandido” Vásquez en peso welter. Posteriormente, Dylan “Chocolatito” Arteaga se medirá con Juan José “Harry” Jurado en categoría superpluma.

La noche culminará con el combate por el Campeonato Mundial WBO Superpluma entre Cruzat y Mulett, pactado a 10 rounds.

¿Cuándo y dónde será la SCL Fight Night?

La jornada se realizará el sábado 20 de junio en el Polideportivo del Parque Estadio Nacional.

El primer combate comenzará a las 20:45.

Cartelera oficial SCL Fight Night

20:45 horas | Peso welter – 6 rounds

Alfonso “Fulminante” Salas (Chile) vs. Esteban “El Bandido” Vásquez (Chile)

21:35 horas | Categoría superpluma – 6 rounds

Dylan “Chocolatito” Arteaga (Colombia/Chile) vs. Juan José “Harry” Jurado

22:30 horas | Peso mosca – 8 rounds

Carlos “The Prince” Cruzat (Chile) vs. Carlos Rubén Darío “Bad Boy” Ruiz (Argentina)

23:25 horas | Campeonato Mundial WBO Superpluma – 10 rounds

Junior “La Joya” Cruzat (Chile) vs. Jair “El Explosivo” Mulett (Colombia)

¿Dónde comprar entradas?

Las entradas para la SCL Fight Night ya están disponibles a través de Ticketplus.

El público podrá presenciar en vivo la primera defensa mundial de Junior “La Joya” Cruzat, una cartelera internacional con cuatro combates y una producción que busca instalar a la SCL Fight Night como una nueva plataforma para el boxeo profesional en Chile.

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