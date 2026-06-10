Los Knicks buscarán quedar a un paso del título en el Juego 4 de las Finales de la NBA, mientras que los Spurs intentarán igualar una serie que ha estado marcada por finales ajustados, cambios de impulso y grandes actuaciones de sus figuras.

Este miércoles se disputará un electrizante Juego 4 de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

Los dos primeros encuentros quedaron en manos del conjunto neoyorquino, que logró imponerse como visitante en San Antonio. En el primer partido ganó por 10 puntos de diferencia, mientras que en el segundo se llevó una ajustada victoria por apenas una unidad.

Sin embargo, en el tercer duelo los Spurs reaccionaron y consiguieron su primer triunfo de la serie, al imponerse en el Madison Square Garden. De esta manera, los texanos descontaron y dejaron la llave 2-1 a favor de los Knicks.

¿Dónde ver Knicks vs Spurs?

El partido se disputará este miércoles 10 de junio en Nueva York a las 20:30 horas (Chile) y la transmisión estará disponible a través de la subscripción de Prime Video.

Los Knicks y los Spurs se enfrentan en el cuarto partido de la serie. (Photo by Dustin Satloff/Getty Images)

Así llegan los equipos

Ambas escuadras llegan a esta instancia tras campañas memorables. Los Knicks regresaron a unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999, mientras que los Spurs volvieron a disputar la serie por el título por primera vez desde 2014. Además, el conjunto neoyorquino alcanzó las Finales con una racha de 13 victorias consecutivas, marca que fue frenada por San Antonio en el tercer partido.

El primer encuentro de la serie estuvo dominado por los Knicks, que aprovecharon su mejor rendimiento colectivo para imponerse por 105-95 y tomar ventaja en las Finales.

En el segundo juego, en cambio, todo fue mucho más parejo. Con el marcador igualado en los instantes decisivos, un error de Victor Wembanyama terminó siendo determinante.

Los Spurs acortaron la ventaja dejando la serie 2-1 (Photo by Al Bello/Getty Images)

El francés intentó un pase que rebotó en la espalda de Stephon Castle, permitiendo una rápida transición ofensiva de Nueva York. La jugada terminó con Jalen Brunson provocando una falta clave que encaminó la victoria de los Knicks por un ajustado 105-104.

Ya en el tercer compromiso, disputado en el Madison Square Garden, los Spurs reaccionaron. El equipo texano construyó una importante ventaja durante el primer cuarto, que los locales lograron reducir antes del descanso.

En la segunda mitad el partido se volvió muy equilibrado y los Knicks incluso pasaron al frente en algunos pasajes del encuentro. Sin embargo, San Antonio volvió a tomar el control en los minutos finales y selló el triunfo por 115-111, descontando en la serie y dejando las Finales 2-1 a favor de Nueva York.