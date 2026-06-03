Los anfitriones de la pasada edición ahora tienen la posibilidad de demostrar que su inclusión en la élite planetaria no es casual.

Datos principales

Confederación: AFC

Apodo: العنابي (El Marrón)

Ranking FIFA: 55°

Grupo en el Mundial: B (Suiza, Bosnia-Herzegovina y Canadá).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Qatar arrasó en el Grupo A de la Segunda Ronda de las Eliminatorias de la AFC, donde no perdió ningún partido y llegó a golear y vapulear a Afganistán, en un duelo que terminó 8-1.

Pero, distintas fue su suerte en la Tercera Ronda, cuando, también en el Grupo A, tuvo rivales de mayor dificultad. Los cataríes sólo pudieron alcanzar el cuarto lugar grupal, siendo superados por Irán, Uzbekistán y Emiratos Árabes Unidos.

Esto los hizo pasar a la Cuarta Ronda, donde, ¡de nuevo!, integraron el Grupo A. Esta vez se tomaron revancha de Emiratos Árabes Unidos, en un triangular que se jugó en Qatar y donde también superaron a Omán. Esto les permitió el acceso directo al Mundial 2026.

Calendario y estadios en los que juega:

Qatar vs. Suiza (sábado 13 de junio, 15:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Canadá vs. Qatar (sábado 18 de junio, 18:00 hrs. BC Place, Vancouver). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (miércoles 24 de junio, 15:00 hrs, Lumen Field, Seattle). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros de viaje durante la Fase de Grupos: 1.380 kms (San Francisco-Vancouver-Seattle).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 3,4%

Llegar a cuartos de final: 2,8%

Llegar a semifinales: 0,7%

Llegar a la final: 0,4%

Ser campeón: 0,1%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

La IA de Google, Gemini, fue enfática. Qatar nuevamente se quedará en la fase de grupos, al ocupar el último lugar del Grupo B, según su vaticinio.

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“Chocarán ante una pared” frente a Suiza; “sufrirán horrores con la velocidad supersónica de Alphonso Davies” ante Canadá; y “sucumbirán ante el abrumador poderío físico balcánico” ante Bosnia-Herzegovina. Para la Inteligencia Artificial, nuevamente Qatar se irá sin puntos de vuelta a casa.

El plantel de Qatar

Porteros:

– Salah Zakaria (Al Duhail)

Meshaal Barsham (Al Sadd)

Mahmoud Abunada (Al Rayyan)

Defensores:

– Pedro Miguel (Al Sadd)

Sultan Al Brake (Al Duhail)

Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi)

Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa)

Issa Laye (Al Arabi)

Lucas Mendes (Al Wakrah)

Mohammed Waad (Al Shamal)

Niall Mason (Qatar SC)

Mediocampistas:

– Ahmed Fathi (Al Arabi)

Jassim Gaber (Al Rayyan)

Assim Madibo (Al Wakrah)

Abdulaziz Hatem (Al Rayyan)

Karim Boudiaf (Al Duhail)

Mohammed Mannai (Al Shamal)

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Delanteros y Extremos:

– Almoez Ali (Al Duhail)

Akram Afif (Al Sadd)

Tahsin Mohammed (Al Duhail)

Edmílson Junior (Al Duhail)

Ahmed Alaa (Talaea El Gaish)

Hassan Al-Haydos (Al Sadd)

Mubarak Shannan (Al Duhail)

Mohammed Muntari (Al Gharafa)

Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)

Jugador estrella: Akram Afif

Con una pegada que no suele verse en Medio Oriente, Akram Afif es la gran estrella de Qatar. Su estilo particular que lo caracteriza, la estrella del cuadro marrón quiere conseguir su primer gol en un Mundial, en Norteamérica.

En la pasada edición, Afif fue uno de los baluartes de su equipo, pero poco o nada pudo hacer para evitar su temprana eliminación. Para este Mundial intentará revertir los vaticinios y demostrar que su experiencia por el fútbol europeo lo hace merecedor de algo más que un prematuro boleto a casa.

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Con pasos por la liga de Bélgica y La Liga (donde fichó por el Villarreal), Afif es un genio de los balones parados. Además, cuenta con una velocidad y un dribbling fantástico, yendo muchas veces desde las bandas hacia el centro. En la Selección de Qatar estos movimientos no van desligados de su principal socio en delantera, Almoez Ali, con quien se echan al hombro el equipo.

El delantero insigne y reconocible de Qatar | Getty Images

Jugador a seguir: Ahmed Al-Rawi

La renovación en el mediocampo de Qatar tiene un claro candidato. Se trata de Jassim Gaber, un soplo de aire fresco en una zona del campo qatarí, históricamente monopolizada por veteranos. Lejos del nerviosismo propio de la juventud, este centrocampista destaca por una madurez inusual, ofreciendo pulmones y visión en la distribución.

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Su crecimiento en la Qatar Stars League confirma que no es solo una promesa para el rato. Defendiendo los colores del Al Rayyan, Gaber logró hacerse un espacio protagónico en un torneo donde los roles estelares suelen estar reservados casi exclusivamente para fichajes extranjeros millonarios. Afianzarse allí le exigió perfeccionar su rigor en la marca y su ubicación espacial, convirtiéndose en un volante mixto muy confiable. Su función se la sabe de memoria: ir con fuerza para destruir el avance rival o asociarse para iniciar la salida limpia desde el fondo.

A nivel internacional, su nombre quedó grabado a fuego en la historia reciente de su país. Durante la última Copa Asia demostró que no le teme a los escenarios complejos. Allí, anotó un gol fundamental en las semifinales frente a la dura selección de Irán, pavimentando el camino hacia el bicampeonato continental de Qatar. Esto le valió la confianza absoluta de su seleccionador. Ahora, con el Mundial 2026 como vitrina definitiva, tiene argumentos futbolísticos precisos para adueñarse de la medular y destaparse ante los ojos de toda la Tierra.

Técnico: Julen Lopetegui

La Selección de Qatar cuenta con un DT de gran prestigio. El español Julen Lopetegui llegó a Doha tras el fallido interinato de su compatriota, Luis García, y en su primer partido de Eliminatorias demostró que el CV pesa, pues logró un triunfo ante Irán por la mínima.

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Un tipo de la experiencia de Lopetegui no siempre acepta selecciones como Qatar. Pero, el dinero pesa y el mismo DT que fue despedido de la Selección de España por firmar por el Real Madrid en 2018, tiene un pasado que respalda la idea de que “con platita baila el mono”.

Lo que intenta Lopetegui con la Selección de Qatar es concretar un juego de posesión, que permita salir desde el fondo a base de pases cortos o destellos explosivos. Con esto, el DT no solamente busca que su equipo genere mayor protagonismo, sino también obligar al rival a la presión y obligar a que se creen espacios. Además, utiliza el talento de Afif para que arrastre marcas desde las bandas hasta el centro para, de esta forma, generar espacios a los laterales.

Esta es la oportunidad de Lopetegui de resarcirse. En Rusia 2018 fue despedido horas antes del inicio del Mundial, al fichar por el Real Madrid. Eso hizo que, hasta el momento, no haya tenido la oportunidad de dirigir en una Copa del Mundo. Ocho años después de la polémica merengue, el DT español tendrá su revancha con el buzo de Qatar.

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Lopetegui es el DT de lujo de Qatar | Getty Images

Posible 11

Mejor participación de Qatar en los Mundiales

Hasta este 2026, Qatar había participado en un solo Mundial. Fue en la pasada edición, jugada justamente en tierras cataríes, donde el pequeño país de Medio Oriente hizo su aparición en las grandes lides del fútbol internacional. Allí, sin embargo, El Marrón quedó último entre todas las selecciones, al carecer de puntos y tener una diferencia de goles de -6.

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Los cataríes empezaron su camino en el Mundial con una derrota 2-0 ante Ecuador. Luego, cayeron por 3-1 ante Senegal (Mohammed Muntari marcó el primer gol en una Copa del Mundo para este país) y, finalmente, Países Bajos los derrotó por 2-0.

Jugador histórico destacado: Hassan Al-Haidos

Simplemente, es el jugador con más partidos en la historia de la Selección de Fútbol de Qatar. Hassan Al-Haidos no destaca por un físico imponente, sino por una técnica depurada y una visión de juego privilegiada. Su ubicación en la cancha era principalmente cumpliendo la función de mediapunta, aunque también jugó de extremo derecho o interior.

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Con más de 180 partidos jugados con su selección, Al-Haidos levantó dos títulos históricos con Qatar, las Copa Asia de 2019 y 2023. Junto con eso, tuvo el honor de capitanear al combinado nacional que recibió el Mundial.

Además, Al-Haidos suma otra característica única. Es uno de esos pocos jugadores que en inglés describen como “One-club Man”. Desde que inició su carrera se calzó la camiseta del Al Sadd, uno de los clubes más grandes de su país, y desde entonces se convirtió en una verdadera institución dentro del popular equipo.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Qatar?

Está claro que el nivel de la Liga de Qatar no es el mismo que el de los torneos europeos. Pese a ello, El Marrón cuenta con la fortaleza de que el 95% de sus jugadores se conocen de enfrentamientos y entrenamientos juntos, en su campeonato local. Esto hace que la química sea más fácil de elaborar entre los dirigidos por Julen Lopetegui.

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Y, claro, precisamente el DT español es otra de las fortalezas del cuadro catarí. Contar con un técnico con la experiencia del nacido en Asteasu es una marca que debería hacer cierta diferencia. Sobre todo, porque el ex entrenador del Real Madrid le ha otorgado una estructura sólida a la Selección de Qatar.

Pero, hay cosas que no se pueden mejorar con un técnico. Una de las debilidades del cuadro de Medio Oriente es que el ritmo que manejan sus jugadores es muy lento en comparación con otros equipos con más roce en el fútbol europeo. Es otro ejemplo de que una ventaja (jugar la mayoría en casa) también puede ser una amenaza.

La otra evidente debilidad de Qatar es su sobredependencia de Afif. No hay otro jugador con las capacidades de este delantero, lo que hace que se le busque constantemente para romper líneas. Esto, combinado con el juego de toques que pretende Lopetegui, puede hacer que un equipo que le genere presión alta al elenco de Medio Oriente, le pueda hacer mucho daño.

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Datos freak del Marrón

Uno podría pensar que el choque cultural que se generará con una selección de Medio Oriente en Estados Unidos será grande. Sin embargo, Qatar parece tener visa registrada en el país de Donald Trump, pues ha participado, como invitado, en dos ediciones de la Copa de Oro (2021 y 2023). En la primera de ellas, incluso, llegaron a la semifinal, perdiendo por la mínima ante la selección local, en Austin, Texas.

Esta rareza lleva a otro récord insólito y tiene que ver con Almoez Ali. El delantero catarí tiene un registro único, pues se condecoró como goleador de la Copa Asia en 2019 y, luego, de la Copa de Oro de la Concacaf en 2021. Es decir, ha sido goleador en dos continentes distintos y sin cambiar de selección. ¡Háganse esa!

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Otra vez Almoez Ali. El delantero puede pasar a la historia si anota un gol en este Mundial. ¿Por qué? Porque se transformaría en el único en anotar un tanto en tres torneos continentales (Copa América, Copa de Oro de la Concacaf y Copa Asia) y, además, marcar un tanto en una Copa del Mundo. Un póker que será difícil de igualar, si se logra.

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Además, y de forma más evidente, Qatar buscará sumar sus primeros puntos en un Mundial. Tan sólo un empate ya sería un hecho histórico, en consideración que El Marrón perdió todos sus partidos en el Mundial que organizó en 2022.