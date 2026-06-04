El elenco europeo probará la nueva pelota en cancha y aprovechará el remate de media distancia. Incluso indicaron que Fernandes es el más avanzado en el tema.

La selección de Portugal ya prepara lo que será el primer amistoso de la última fecha FIFA de cara a al Mundial. El elenco dirigido por Roberto Martínez presentará su mejor gente para medirse ante Chile este sábado.

“Vemos a Chile como un equipo fuerte y estamos preparados para jugar. Sabemos que es un equipo que corre mucho, trabaja duro y reacciona bien cuando pierde la posesión”, recalcó el portero José Sá sobre lo importante que será el duelo.

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El golero de 33 años es parte de los cuatro jugadores que compiten por dicho puesto de titular. Por lo mismo, espera tener su chance ante la Roja para sumar bonos de cara al Mundial.

“Estamos enfocados en eso. Tenemos que trabajar duro y, por supuesto, queremos gana”, enfatizó en conferencia de prensa este jueves.

Ahora el portero de Wolverhampton recalcó que el duelo ante Chile, y luego frente a Nigeria será clave para probar una táctica más que importante: conocer al balón oficial del Mundial.

Trionda: la táctica que probará Portugal ante Chile

Portugal no quiere dar ningún centímetro de ventaja y va por la conquista del Mundial por Cristiano Ronaldo. Por lo mismo, se indica que una de las tácticas que probarán ante Chile será el remate de media distancia.

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¿El motivo? La nueva tecnología que tiene la Trionda, la pelota oficial del Mundial. El balón, que tiene los colores de los países organizadores, cuenta con una tecnología importante al estar compuesto por cuatro paneles y costuras profundas. Por lo que su recorrido será diferente al visto en competencias anteriores. Lo que podría ser aprovechado por Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el referente no es el más avanzado en la materia.

La Trionda será el balón oficial del Mundial 2026.

“Es un buen balón para que Bruno Fernandes dispare a portería… Estamos entrenando con él para acostumbrarnos”, recalcó Sá. Por lo que los remates de media distancia serán una de las facetas antes del debut oficial en el grupo K ante Congo, Uzbekistán y Colombia.

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