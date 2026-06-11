Así puedes ver el partido del Grupo A en la primera fecha de la Copa del Mundo.

Este jueves comienza el Mundial 2026 y la actividad del Grupo A continua con el duelo entre Corea del Sur y República Checa, selecciones que buscarán comenzar con el pie derecho en Guadalajara tras el choque inaugural entre México y Sudáfrica.

Corea llega con el antecedente de alcanzar los octavos de final en Qatar 2022. Mientras que los checos, intentarán dar la sorpresa tras no haber participado en la última edición de la Copa del Mundo.

Son ilusiona a Corea del Sur en el partido inicial contra República Checa – Getty

¿Dónde ver Corea del Sur vs. República Checa?

Corea vs. República Checa este jueves 11 de junio, desde las 22:00 hrs de Chile , en el Estadio Guadalajara, Zapopan, México, por la Fecha 1 del Grupo A.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo que cada punto puede resultar decisivo en la lucha por la clasificación.

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¿A qué hora empieza el show inaugural del Mundial 2026?

La apertura será en el Estadio Azteca este jueves 11 de junio, en la previa del primer partido del certamen desde las 13:30 horas, como antesala del duelo entre México y Sudáfrica programado a las 15:00 horas.

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En resumen…