Arturo Sanhueza y Humberto Suazo vivieron una tarde que no olvidarán, pues se enfrentaron en la quinta fecha de la Primera B. Deportes Temuco igualó 1-1 ante San Luis de Quillota en el estadio Germán Becker y fue una linda oportunidad de reencuentro para ambos referentes del icónico Colo Colo tetracampeón bajo la tutela del Bichi Borghi.

El Rey Arturo se refirió al encuentro entre dos clubes que han tenido problemas en el comienzo de la Liga de Ascenso 2026. “San Luis es un equipo difícil. Juega muy bien. Por lo que mostró en el encuentro, el empate es justo. Empezamos ganando, ellos tuvieron algunas ocasiones”, describió Sanhueza en TNT Sports.

“Nos fuimos en demanda por lo que significa jugar de local. Es muy, muy buen equipo San Luis, nos quedamos con la sensación amarga de no ganar acá”, manifestó el otrora volante central, quien ahora debe afinar detalles para visitar a Deportes Recoleta.

Arturo Sanhueza quedó con un sabor amargo tras la paridad ante los Canarios. (MARCO VAZQUEZ/Photosport).

Sí, uno de los líderes del certamen. “Lo hemos visto jugar. Es un rival que jugó con Rangers y lo hace muy bien. Todos los rivales son muy complicados. Por eso el gustito que nos queda por no haber ganado de local”, aseguró Sanhueza, quien tiene un triunfo en el Pije.

Y fue consultado directamente por este cruce con Chupete Suazo. “Fue compañero, hoy le toca estar a Gonzalo (Fierro) también. Está Humberto, le deseamos el mayor de los éxitos. Eso hablamos antes y estuvimos conversando en la semana por el cariño y respeto mutuo que hay”, manifestó Sanhueza.

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Chupete Suazo y su afectuoso reencuentro con Arturo Sanhueza en la Primera B

Humberto Suazo no difirió mucho de la visión de Arturo Sanhueza tras el duelo entre sus clubes por la quinta fecha de la Primera B. “Hacer análisis ahora es complicado: Temuco es un gran equipo, el partido fue muy intenso. Pudimos marcar primero, pero nos fuimos en desventaja”, detalló el Chupete.

“Pero siempre les he dicho que es importante sumar si no se puede ganar. Será muy importante el punto si nos llevamos la victoria en Santa Cruz. Tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha, todavía no se nos da el triunfo. Estoy convencido en el trabajo y el grupo de jugadores que tenemos”, fue el compromiso que reafirmó el sanantonino.

Chupete Suazo se retiró y comenzó su carrera de DT en el mismo club: San Luis de Quillota. (Raul Zamora/Photosport).

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Y fue entonces que la periodista Constanza Vásquez le preguntó al otrora goleador de las Eliminatorias 2010 con la Roja por Sanhueza. “Arturo es una gran persona, compartimos lindos momentos en Colo Colo. Estuvimos en la selección cuando empezamos”, recapituló Suazo.

“Siempre le desearé lo mejor a quienes se portaron bien conmigo, los que me acompañaron en mi carrera. Ojalá le vaya bien durante todo el campeonato y en general a todos, pero lo principal es enfocarnos en nosotros y que nos podamos llevar la victoria el otro fin de semana”, sentenció el Chupete, quien sólo piensa en vencer a Santa Cruz y lograr su primer triunfo como DT de los Canarios.

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