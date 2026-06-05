El volante Alejandro Camargo anticipó el partido ante Deportes Concepción, donde se toparán con su ex DT Fernando Díaz.

Una victoria separa a Coquimbo Unido de las semifinales de la Copa de la Liga, resultado que irá a buscar este viernes ante Deportes Concepción, para de paso dejar eliminado a Colo Colo.

El volante de los Piratas Alejandro Camargo, habló en la antesala al encuentro de este viernes ante los lilas, señalando que confía en una victoria para así lograr otro objetivo en el primer semestre.

“Lo bueno es que dependemos exclusivamente de nosotros. Tenemos que seguir confiando en lo que venimos haciendo y mantener la misma personalidad que hemos mostrado como visitantes. Hemos hecho buenos partidos fuera de casa y este no tiene que ser la excepción”, dijo el argentino.

ver también Esteban González aconseja a Garnero sobre cómo usar a Matías Palavecino en Católica

Camargo y el reencuentro con Fernando Díaz, su ex entrenador en Coquimbo

Además, Camargo se refirió al cara a cara que tendrán con el ex entrenador de Coquimbo, Fernando Díaz, quien asumió hace poco en Deportes Concepción con el objetivo de salvarlo del descenso.

“Él nos conoce, pero nosotros también sabemos cómo piensa y cómo suelen jugar sus equipos. Más allá de eso, tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo, en mover bien la pelota y aprovechar los momentos para hacer daño”, comentó el mediocampista.

Fernando Díaz se enfrentará a sus ex dirigidos de Coquimbo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Hemos afrontado una gran cantidad de partidos de muy buena manera. Clasificamos a octavos de final de la Libertadores, seguimos con opciones en este torneo y estamos peleando arriba en el campeonato nacional. Eso habla bien del trabajo que se viene realizando y del compromiso de todo el grupo”, cerró Alejandro Camargo.

Coquimbo Unido necesita una victoria en el partido que se jugará este viernes desde las 20:00 horas en Concepción. Una derrota o un empate le da la chance de Colo Colo de clasificar, y para ello tendrá que vencer a Huachipato este domingo.

En síntesis

Coquimbo Unido clasificará a semifinales de la Copa de la Liga si gana este viernes.

clasificará a semifinales de la Copa de la Liga si gana este viernes. Alejandro Camargo confía en la victoria de su equipo para eliminar a Colo Colo.

confía en la victoria de su equipo para eliminar a Colo Colo. Fernando Díaz, ex DT pirata, dirige actualmente al rival Deportes Concepción.

Publicidad

Publicidad

La tabla de posiciones del Grupo A de la Copa de la Liga