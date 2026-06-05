Colo Colo depende del resultado de Coquimbo para continuar en la Copa de la Liga.

Coquimbo Unido enfrenta la fecha 6 de la Copa de la Liga con la primera opción de quedarse con el Grupo A y avanzar a semifinales. Los Piratas suman 11 puntos, con tres triunfos y dos empates, dependiendo de sí mismo para asegurar el liderato.

Colo Colo, escolta a los Aurinegros por un punto y estará atento al resultado mientras espera el duelo ante Huachipato. Mientras que Deportes Concepción, llega sin opciones, con apenas un punto en cinco partidos.

Los albos dependen de Coquimbo para clasificar en Copa de la Liga – Photosport

¿Dónde ver Coquimbo vs. D. Concepción EN VIVO?

Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido juegan este viernes 5 de junio, desde las 20:00 hrs. en el Ester Roa Rebolledo, por la fecha 6 de la Copa de La Liga.

El partido entre Lilas y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

Publicidad

Publicidad

ver también Colo Colo vs. Huachipato: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Copa de La Liga

¿Qué resultado le sirve a Coquimbo para clasificar en Copa de la Liga?

Los Piratas llegan con la misión de ganar para clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga, ya que, cualquier otro resultado le dará una oportunidad a Colo Colo, segundo del Grupo A, con 10 unidades, un punto menos que el conjunto Aurinegro.

Tabla de posiciones Grupo A Copa de la Liga

En resumen…