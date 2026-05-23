El jugador tuvo un buen paso por los hispanos, por lo que se hablaba de un posible regreso. Sin embargo, desde los azules no dejarán salir al jugador.

Recientemente, se reveló el interés de Unión Española en el regreso de Bianneider Tamayo para reforzar la segunda rueda, donde la escuadra hispana va en busca del ascenso. Sin embargo, desde Universidad de Chile se descartó su salida, ya que no dejarán partir al jugador durante esta temporada.

Según reveló Cooperativa Deportivas, desde Unión Española preguntaron por el jugador y un posible regreso en este mercado de fichajes, pero no será posible, ya que los azules confirman su continuidad como reserva en la última línea.

Asimismo, el medio señala que pese a que Fernando Gago solicitó la llegada de un nuevo central zurdo, Tamayo se mantendrá en el plantel, puesto que la prioridad de la U es incorporar un puntero por cada banda para reforzar el equipo.

La postura de Unión Española sobre los refuerzos

El defensa de los azules estuvo a préstamo en Unión Española durante 2025, donde disputó 12 partidos, y ahora existen rumores de un posible regreso, considerando que no ha sumado muchos minutos con los azules.

En ese contexto, en la previa al partido con Deportes Copiapó, el técnico hispano, Ronald Fuentes, se refirió a las posibles incorporaciones del equipo para la segunda rueda.

Tamayo seguirá con los azules/Photosport

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“No lo conocía mayormente, tuve la opción de verlo el año pasado cuando veía los partidos de Unión Española y me tocó enfrentarlo cuando estaba en Ñublense y me pareció un jugador muy interesante, comentó Fuentes.

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En síntesis: