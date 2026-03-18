Todos los caminos parece apuntar a que Fernando Gago será el flamante nuevo DT de Universidad de Chile. El argentino es el elegido por la dirigencia de Azul Azul para agarrar este fierro caliente, siendo este su sexto club como entrenador tras Aldosivi, Racing, Chivas, Boca Juniors y Necaxa.

En este arribo al romántico viajero el ex volante vivirá un reencuentro bastante incómodo con tres jugadores del actual plantel universitario.

Y es que en sus años como jugador Gago sumó varias amarguras con la camiseta de la selección argentina. Por ejemplo, fue una vez subcampeón del mundo y en dos oportunidades terminó segundo en la Copa América, siendo una de ellas en nuestro país.

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Gago vivirá un raro reencuentro en Universidad de Chile

Hablamos de la final de la Copa América 2015 realizada en nuestro país, donde el combinado albiceleste cayó vía penales en la gran final ante Chile en el Estadio Nacional.

A nivel de selección Gago enfrentó a varios jugadores del actual plantel de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

En ese torneo el volante fue un actor más de reparto que otra cosa en el equipo de Gerardo Martino. Sin ir más lejos apenas jugó 15 minutos en todo el torneo cuando ingresó a los 75’ en el triunfo por 6-0 de su selección ante Paraguay en la semifinal.

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Con esto dicho, fue desde la banca de suplentes que Gago vio como Eduardo Vargas, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz levantaban la primera Copa América en la historia de nuestra selección. Y ahora tendrá la responsabilidad de dirigirlos en la U.

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En síntesis