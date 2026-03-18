Universidad de Chile ya tiene técnico para continuar con la temporada 2026. Fernando Gago llega como el DT que intentará revertir un comienzo tibio del Romántico Viajero en la Liga de Primera 2026.

Pero, no era el único candidato que se tenía en el CDA. Fernando Gago formaba una terna en la que también estaban Martín Lasarte y Eduardo Berizzo. De hecho, se filtró que el ex técnico de Boca Juniors no era el favorito de los jugadores.

Según trascendió, el plantel de la Universidad de Chile había elegido a su favorito para asumir el cargo de DT. En ese sentido, los jugadores habrían advertido a la dirigencia que querían tener a Eduardo Berizzo al mando.

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No rotundo y segunda opción

Finalmente, no ocurrió. Eduardo Berizzo no llegará a la Universidad de Chile y, en su lugar, Fernando Gago es el elegido para agarrar el mango caliente que dejó Francisco Meneghini.

¿Por qué no llegó el Toto? Según afirmó Bolavip Chile, la inclinación por Gago tiene una razón importante: Eduardo Berizzo se negó a ir a la banca de la Universidad de Chile.

Así, la llegada de Fernando Gago se habría dado por la negación de Eduardo Berizzo a asumir. Esto, pese a contar con el completo apoyo del plantel, que lo solicitó expresamente.

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Fernando Gago era la segunda opción | Getty Images

En resumen…

Fernando Gago asumirá la dirección técnica tras el inicio de la Liga de Primera 2026.

El entrenador Eduardo Berizzo rechazó la oferta para dirigir al club pese al apoyo del plantel.

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La directiva azul eligió a Gago para reemplazar al ex técnico de la institución Francisco Meneghini.