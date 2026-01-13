Un gran debut tuvo Tomás Barrios (107°) en la qualy del Australian Open. El tenista chileno se impuso en su estreno por la fase clasificatoria del Abierto de Australia al francés Sascha Guyemard Wayenburg (198°).

La tercera raqueta nacional se quedó con un duelo que se extendió por casi tres horas, derrotando al galo por parciales de 6-2 y 7-6 (6). Con este resultado, Barrios avanzó a la siguiente fase de la qualy del ‘AO 2026’, instancia en la que asoma como su próximo rival el estadounidense, Michael Zheng (174°).

El norteamericano aparece como un rival a considerar para el chileno, luego de vencer en su respectivo debut al tenista local Cruz Hewitt por un doble y claro 6-3 y 6-3. De esta manera, Zheng llega a este compromiso con la intención de dar el golpe ante el nacional, apoyado en un juego sólido desde el fondo de la cancha y una progresión constante en el circuito. Conoce todos los detalles de este atractivo cruce de clasificatorias, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juegan Tomás Barrios vs. Michael Zheng?

Tomás Barrios enfrenta a Michael Zheng este martes 13 de enero no antes de las 23:30 horas de Chile por la Qualy del Abierto de Australia.

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING a Tomás Barrios por el Australian Open?

El partido de Barrios y toda la Qualy del Abierto de Australia no será transmitido por TV en Chile; sin embargo, podrás verlo EN VIVO y de manera ONLINE a través de la plataforma Disney+, exclusivo en su plan Premium.

El historial entre Tomás Barrios y Michael Zheng

0-0 es el historial entre ambos. Esto porque el encuentro por la Qualy del Australian Open 2026 entre Barrios y Michael Zheng será el primer enfrentamiento que animarán ambos deportistas a todo nivel.