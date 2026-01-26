Víctor Dávila aparece nuevamente en el radar de Colo Colo. El delantero de 28 años asoma en el mercado de fichajes de los albos y los hinchas se ilusionan con su llegada para este 2026.

Fernando Ortiz necesita un nuevo referente en el ataque tras la salida de Lucas Cepeda. Sin embargo, el momento de Dávila no es de los mejores lo que genera ciertas dudas en su contratación. Por lo mismo, el tres veces ganador del balón de Oro en México como Fabián Estay, explicó cómo es el momento del delantero.

“Víctor es un muy jugador. Pero después de jugar cuatro finales es normal que tenga un descenso en su nivel. En México no se juega tanto y ahora individual ni colectivamente el América no está bien. Por lo que los extranjeros son señalados”, explicó de entrada el mundialista de Francia 98 a Redgol.

Ahora la opción de que Dávila vuelva a Chile encontró aprobación en Estay que hasta recalcó cómo debe jugar en el equipo del “Tano” Ortiz. “Le haría bien venir a Colo Colo. Si juega suelto, como nueve y medio, con la confianza de moverse por todo el frente de ataque es su mejor versión. Fue elegido como el mejor. Es un jugador que está a plenitud, no como en otras ocasiones que no vienen jugando”, agregó.

¿Cuánto gana Víctor Dávila?

El gran tema a discutir ahora es cómo se pagará el salario del futbolista nacional. Según indicó el medio América Monumental, Víctor Dávila recibe cerca de 1,5 millones de dólares al año. Por lo que si se llega a concretar su salida a préstamo Colo Colo tendrá que romper el chanchito para costear al menos la mitad del sueldo del formado en Huachipato.

“Tiene la opción de dejar una plaza de extranjeros y es uno de los sueldos más altos. Lo que han hecho es que pagan la mitad del salario y el otro club el resto. Ahora si la oferta no conviene económicamente, el América no la va a tomar. Yo veo más viable la opción de préstamo y una obligación de compra”, sentenció Fabián Estay.